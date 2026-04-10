Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить главного судью матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» (0:2) Иштвана Ковача до конца нынешнего сезона соревнования.

В организации отметили несколько ошибок румынского арбитра в указанной встрече. Об этом сообщает Sport.es.

При этом подчеркивается, что Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года. Имя судьи включено в список ФИФА.

Ранее «Барселона» объявила, что подала жалобу в УЕФА на судейскую работу и VAR. В частности, сине-гранатовые отметили эпизод, когда на 54-й минуте матча футболист соперника взял мяч рукой в штрафной площади, но пенальти не был назначен.