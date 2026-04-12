В субботу, 11 апреля, в рамках 32-го тура английской премьер-лиги были сыграны четыре матча.

Лидирующий «Арсенал» сенсационно уступил на своем поле занимающему десятое место «Борнмуту». «Канониры» по-прежнему опережают «Манчестер Сити» на девять очков, однако у «горожан» теперь два матча в запасе.

Арсенал — Борнмут — 1:2

Голы: Дьекереш, 35-п — Крупи, 17, Скотт, 74.

Бернли — Брайтон — 0:2

Голы: Виффер, 43, 89.

Брентфорд — Эвертон — 2:2

Голы: Игор Тиаго, 3-п, 76; Бету, 26, Дьюзбери-Холл, 91+.

Ливерпуль — Фулхэм — 2:0

Голы: Нгумоа, 36, Салах, 40.