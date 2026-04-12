В субботу, 11 апреля, в рамках 32-го тура английской премьер-лиги были сыграны четыре матча.
Лидирующий «Арсенал» сенсационно уступил на своем поле занимающему десятое место «Борнмуту». «Канониры» по-прежнему опережают «Манчестер Сити» на девять очков, однако у «горожан» теперь два матча в запасе.
Арсенал — Борнмут — 1:2
Голы: Дьекереш, 35-п — Крупи, 17, Скотт, 74.
Бернли — Брайтон — 0:2
Голы: Виффер, 43, 89.
Брентфорд — Эвертон — 2:2
Голы: Игор Тиаго, 3-п, 76; Бету, 26, Дьюзбери-Холл, 91+.
Ливерпуль — Фулхэм — 2:0
Голы: Нгумоа, 36, Салах, 40.
