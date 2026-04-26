За годы карьеры Владислав Третьяк завоевал со сборной СССР все возможные трофеи. Великий вратарь стал трёхкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира.

Голкипер побеждал везде, где только мог. Однако одна вершина легенде так и не покорилась. Хоккеист всегда горел желанием поиграть в сильнейшей лиге планеты – НХЛ. Увы, это так и останется мечтой. Хотя шанс поехать за океан был. Вот только от Третьяка тогда ничего не зависело. Обманом вратаря лишили заветной мечты.

25 апреляСВладиславу Александровичу исполнилось 74 года. По этому случаю мы решили вспомнить, как и почему великий голкипер так и не уехал в НХЛ.

Подставной отец или генерал Третьяк

В начале 80-х советским вратарём вовсю интересовался «Монреаль». Как признавался позднее Третьяк, он и сам очень бы хотел сыграть за канадский клуб. А после матча первой клубной суперсерии в сезоне-1975/1976 весь «Форум» провожал голкипера ЦСКА стоячими овациями. Владислав Александрович считал, что именно «Канадиенс» были похожи по стилю на «армейцев» больше всех среди команд НХЛ. В 1983-м клуб задрафтовал Третьяка под общим 138-м номером и начал активно вести переговоры с советской стороной.

«Монреаль» даже был готов выложить голкиперу контракт на $ 1,5 млн в год. Но, увы, отпускать из СССР одну из главных звёзд никто не хотел.

Так вот, в страну лично приезжал генеральный менеджер «Канадиенс» Серж Севар, с которым Третьяк общался ещё во время Суперсерии-1972. Функционер обращался к председателю Спорткомитета СССР Марату Грамову. В ответ иностранному гостю ясно дали понять, что ни за какие деньги хоккеиста отдавать не будут.

В переговоры даже вступили более влиятельные люди. Известно, что со стороны «Монреаля» активно наблюдал за ситуацией министр спорта Канады. Чиновник принимал участие в диалоге. Но и это не помогло. А окончательно спугнула представителей НХЛ советская хитрость.

Как рассказывал Третьяк, секретарь ЦК Михаил Суслов обманул канадцев. Сказал им, что отец голкипера, генерал армии, категорически против перехода сына в «Монреаль». А Владислав якобы тоже не собирается расстраивать родителя. И спустя время интерес от «Канадиес» действительно поубавился.

К тому же как раз в 1983 году Иван Моисеевич Третьяк – генерал-полковник советской армии – возглавлял Дальневосточный округ. Конечно, это был однофамилец. Настоящий отец хоккеиста находился в звании майора. Однако канадцы поверили и отступились. Вот такой аферой великого голкипера не пустили в НХЛ. А сам вратарь узнал об обмане только спустя годы.

Карьера Третьяка в НХЛ

До сильнейшей лиги мира Третьяк всё-таки добрался. Правда, уже в статусе тренера. И провёл там целых 14 сезонов! В 1989 году Третьяка включили в Зал хоккейной славы НХЛ. На торжественной церемонии всё было как положено: гимн СССР в момент выхода на сцену, подробный рассказ о заслугах голкипера, медаль и золотой перстень. После банкета десятикратного чемпиона мира позвали в бар выпить пива. Обычно Третьяк такие походы не любил, но в этот раз отказывать не стал – как знал.

Там к нему подошёл главный тренер «Чикаго» Майк Кинэн с вице-президентом клуба и предложил Владиславу Александровичу стать тренером вратарей команды. К тому времени можно было выезжать и работать за границей. Хотя в первое время небольшие проблемы и возникали. В конечном итоге он пробыл в клубе с 1990-го по 2004 год.

Через опыт работы с Третьяком прошли великие Эд Бельфор и Доминик Гашек. Во время одной из тренировок Майк Кинэн как-то даже предложил Третьяку встать в ворота «Блэкхокс» в реальном матче НХЛ. Настолько он был хорош на тренировках, что выглядел лучше действующих хоккеистов. Легендарный голкипер уже почти согласился, но в конечном итоге жена посоветовала отказаться. Имидж, который создавался на протяжении всей карьеры, мог разрушиться за пару игр.

Кстати, однажды именно Третьяк спас карьеру великого Гашека. Чех тогда только приехал в «Чикаго» и начал играть за фарм-клуб – «Индианаполис». Дела у Доминика там особенно не заладились. За два матча, на которых присутствовал Владислав Александрович, пропустил 12 шайб…

Вратарь находился в упадке и поделился с тренером, что хочет вернуться в Европу. Третьяк же посоветовал не спешить и постарался успокоить. В итоге смог отговорить голкипера от главной ошибки в жизни. А руководству о тех 12 шайбах решил не упоминать. Спустя время Гашек пробьётся в основу «Чикаго», в НХЛ завоюет два Кубка Стэнли и станет одним из величайших вратарей лиги.

Пусть мечта Третьяка не сбылась в той форме, в которой он бы хотел, свой след в заокеанском хоккее великий спортсмен точно оставил.