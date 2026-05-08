Авторитетное футбольное издание Goal опубликовало свежий рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2026 года после полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА. Фаворитом в борьбе за главную индивидуальную награду в футболе остается нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн.
На второе место прорвался испанский вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, который в предыдущей версии рейтинга занимал третье место. В свою очередь французский игрок из «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле опустился со второй позиции на третью.
Что касается легендарный игроков - Лионель Месси поднялся с 13-го места на 12-е, Криштиану Роналду - с 14-го на 13-е.
Обновлённый топ Goal:
- Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии).
- Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).
- Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции).
- Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии).
- Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции).
- Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции).
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии).
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии).
- Витинья («ПСЖ», сборная Португалии).
- Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии).
- Габриэл Магальяйнс («Арсенал», сборная Бразилии).
- Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины).
- Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии).
- Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии).
- Рафинья («Барселона», сборная Бразилии).
- Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии).
- Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии).
- Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины).
- Педри («Барселона», сборная Испании).
- Хулиан Альварес («Атлетико», сборная Аргентины).
Действующим обладателем «Золотого мяча» на сегодняшний день остается французский вингер ПСЖ Усман Дембеле.
Церемония вручения награды традиционно состоится осенью в парижском театре «Шатле».
Оставить комментарий