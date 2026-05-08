Авторитетное футбольное издание Goal опубликовало свежий рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2026 года после полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА. Фаворитом в борьбе за главную индивидуальную награду в футболе остается нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн.

На второе место прорвался испанский вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, который в предыдущей версии рейтинга занимал третье место. В свою очередь французский игрок из «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле опустился со второй позиции на третью.

Что касается легендарный игроков - Лионель Месси поднялся с 13-го места на 12-е, Криштиану Роналду - с 14-го на 13-е.

Обновлённый топ Goal:

Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии). Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании). Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции). Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии). Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции). Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции). Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии). Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии). Витинья («ПСЖ», сборная Португалии). Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии). Габриэл Магальяйнс («Арсенал», сборная Бразилии). Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины). Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии). Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии). Рафинья («Барселона», сборная Бразилии). Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии). Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии). Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины). Педри («Барселона», сборная Испании). Хулиан Альварес («Атлетико», сборная Аргентины).

Действующим обладателем «Золотого мяча» на сегодняшний день остается французский вингер ПСЖ Усман Дембеле.

Церемония вручения награды традиционно состоится осенью в парижском театре «Шатле».