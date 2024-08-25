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Илон Маск раскрыл информацию об инвесторах при покупке Twitter; среди них есть и гражданин Латвии 1

Техно
Дата публикации: 25.08.2024
BB.LV
Илон Маск раскрыл информацию об инвесторах при покупке Twitter; среди них есть и гражданин Латвии

Когда миллиардер Илон Маск купил Twitter, позже переименованный в X, за 44 миллиарда долларов, он отказался раскрыть, кто из самых богатых людей мира был инвесторами в этой сделке.

Информацию об инвесторах «Х» раскрывает публикация в этой же социальной сети, в которой написано: «Илон Маск все же удовлетворил требования и представил список акционеров «X Holding Corp», которые помогли миллиардеру купить Twitter. Помимо исламистов и лобби Трампа, в списке инвесторов также есть гражданин Латвии – Петр Авен».

Рядом с Петром Авеном в списке значится имя Дениса Авена, и пока нет точной информации, связаны ли Денис и Петр.

В списке есть и другие сторонники Путина, поэтому, считает автор публикации, платформа «Х» и допускает распространение постов, прославляющих Россию и Путина.

#илон маск #миллиардеры
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го августа

    О, и этого левацкого петушмейстера притащили сюда. Не удержались. Вы ещё списки акционеров мерседеса, допустим, посмотрите. Сколько там исламистко-российских инвесторов. А у гугла.. мракософта... мммм... Сплошные влияния.

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