Илон Маск раскрыл информацию об инвесторах при покупке Twitter; среди них есть и гражданин Латвии

Когда миллиардер Илон Маск купил Twitter, позже переименованный в X, за 44 миллиарда долларов, он отказался раскрыть, кто из самых богатых людей мира был инвесторами в этой сделке.

Информацию об инвесторах «Х» раскрывает публикация в этой же социальной сети, в которой написано: «Илон Маск все же удовлетворил требования и представил список акционеров «X Holding Corp», которые помогли миллиардеру купить Twitter. Помимо исламистов и лобби Трампа, в списке инвесторов также есть гражданин Латвии – Петр Авен».

Рядом с Петром Авеном в списке значится имя Дениса Авена, и пока нет точной информации, связаны ли Денис и Петр.

В списке есть и другие сторонники Путина, поэтому, считает автор публикации, платформа «Х» и допускает распространение постов, прославляющих Россию и Путина.