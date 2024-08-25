Илон Маск раскрыл информацию об инвесторах при покупке Twitter; среди них есть и гражданин Латвии

Когда миллиардер Илон Маск купил Twitter, позже переименованный в X, за 44 миллиарда долларов, он отказался раскрыть, кто из самых богатых людей мира был инвесторами в этой сделке.
Информацию об инвесторах «Х» раскрывает публикация в этой же социальной сети, в которой написано: «Илон Маск все же удовлетворил требования и представил список акционеров «X Holding Corp», которые помогли миллиардеру купить Twitter. Помимо исламистов и лобби Трампа, в списке инвесторов также есть гражданин Латвии – Петр Авен».
Рядом с Петром Авеном в списке значится имя Дениса Авена, и пока нет точной информации, связаны ли Денис и Петр.
В списке есть и другие сторонники Путина, поэтому, считает автор публикации, платформа «Х» и допускает распространение постов, прославляющих Россию и Путина.
Илон Маск все-таки удовлетворил требования и предоставил список акционеров "X Holding Corp", которые помогли миллиардеру купить Твиттер. И как вы думаете, кто же оказался инвесторами платформы X, кроме исламистов и Трамповского лобби? Правильно, Петр Авен и Вадим Мошкович. Теперь… pic.twitter.com/A3CAwKNgH6— Denis Danilov (@DenisDanilovL) August 24, 2024
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