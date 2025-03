Ученые назвали существо с самой высокой толерантностью к алкоголю в мире

Израильские ученые из Тель-Авивского университета обнаружили существо с самой высокой устойчивостью к алкоголю в животном мире. Им оказался восточный шершень (Vespa orientalis). Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда заметила, что восточные шершни питаются забродившими фруктами с концентрацией этанола выше 4% без каких-либо нарушений и признаков опьянения.

Исследователи дали насекомым раствор сахарозы с добавлением этанола. Они начали с низких доз и обнаружили, что даже при 20% концентрации спирта существа не проявляли никаких побочных эффектов.

Когда ученые довели содержание спирта до 80%, шершни показали признаки легкого опьянения, но через несколько секунд пришли в себя и вернулись к обычному поведению. Специалисты отметили, что любое другое существо не пережило бы употребление такой дозы спиртного.

При более детальном анализе оказалось, что у шершней есть несколько копий гена алкогольдегидрогеназы, который участвует в расщеплении алкоголя. Исследователи предположили, что такая способность возникла благодаря пивным дрожжам, которые живут и размножаются в кишечниках этих насекомых.