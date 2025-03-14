Перевозки грузов по Латвийской железной дороге рухнули в 7 раз

Объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии за первые два месяца 2025 года сократился на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,49 миллиона тонн, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

Если взять более широкий диапазон сравнения, то за первые два месяца «жирного» 2015 года было перевезено 10,63 млн. тонн. Таким образом за десять лет падение перевозок по Латвийский железной дороге рухнуло в 7 (!) раз или на 86 процентов.

Интересно, что наиболее резкое падение (сразу в два раза) было зафиксировано не с началом войны в Украине и введением антироссийских санкций, а ранее – в 2020 году. Похоже, что это не Латвия отказалась от российских грузов, а Россия воздержалась от транзитных услуг Латвии.

Перевозки по железной дороги Латвии в январе-феврале, тысяч тонн

Впрочем, вернемся в наше время. Объем международных перевозок в январе-феврале 2025 года составил 1,25 миллиона тонн, что на 36,7% меньше, чем в первые два месяца 2024 года. В то же время внутренние перевозки сократились на 3,9%, достигнув 247 тыс тонн.

Согласно информации Министерства сообщения, объем транзитных грузоперевозок за первые два месяца 2025 года составил 977 тыс тонн, что на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в 2024 году объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии сократился на 26,7% по сравнению с 2023 годом и составил 11,467 миллиона тонн.