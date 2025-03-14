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Перевозки грузов по Латвийской железной дороге рухнули в 7 раз 7

Бизнес
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Перевозки грузов по Латвийской железной дороге рухнули в 7 раз

Объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии за первые два месяца 2025 года сократился на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,49 миллиона тонн, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

Если взять более широкий диапазон сравнения, то за первые два месяца «жирного» 2015 года было перевезено 10,63 млн. тонн. Таким образом за десять лет падение перевозок по Латвийский железной дороге рухнуло в 7 (!) раз или на 86 процентов.

Интересно, что наиболее резкое падение (сразу в два раза) было зафиксировано не с началом войны в Украине и введением антироссийских санкций, а ранее – в 2020 году. Похоже, что это не Латвия отказалась от российских грузов, а Россия воздержалась от транзитных услуг Латвии.

Перевозки по железной дороги Латвии в январе-феврале, тысяч тонн

Впрочем, вернемся в наше время. Объем международных перевозок в январе-феврале 2025 года составил 1,25 миллиона тонн, что на 36,7% меньше, чем в первые два месяца 2024 года. В то же время внутренние перевозки сократились на 3,9%, достигнув 247 тыс тонн.

Согласно информации Министерства сообщения, объем транзитных грузоперевозок за первые два месяца 2025 года составил 977 тыс тонн, что на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в 2024 году объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии сократился на 26,7% по сравнению с 2023 годом и составил 11,467 миллиона тонн.

#транзит #железная дорога
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Комментарии (7)

  • VS
    Vad Sorry
    15-го марта

    Санкции работают, зато теперь тем кого уволят ни надо будет Латышкость продолжать, надо учить немецкий, английский, хотя и там тоже санкции работают:)) ни работают только у Силини она ещё коалиции создаёт и учит мир жить обсуждает Трампа,Путина , вся в делах а у самой даже коровы нет во дворе, если надо молока просит у соседей в кредит

    34
    1
  • A
    Anim
    15-го марта

    Да неужели? )) А туризм как, отрастает?

    ЕС закончится - и будут давно обещанные пасталы.

    48
    2
  • Д
    Дед
    15-го марта

    Зачем нам порты, железные дороги у нас есть гимн, флаг и святое ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК. Все уничтожить, ради него. Он нас и накормит и напоит, а мы будем петь и танцевать, и ругать Россию и русских.

    120
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го марта

    все заработает с восстановлением Советской юрисдикции в Прибалтике. с восстановлением МПС СССР и Прибалтийской железной дороги и управлением в Риге

    46
    5
  • Ч
    Чангл
    15-го марта

    Пора рельсы сдавать. С таким правительством нам ничего не светит. Кто хочет покататься на скоростном поезде, добро пожаловать в Италию. Рим-Неаполь расстояние как Рига Даугавпилс за 1.09часа

    72
    0
  • ks
    kokorins sergejs
    14-го марта

    Если.всё.так.плохо.нафиг.нам.новая.железка

    67
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    kokorins sergejs
    14-го марта

    А это не нам - это им. На роспил. А иначе где же они харчеваться будут?

    77
    2
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