Как и когда нужно обрезать смородину и крыжовник?

В конце марта, если снега нет и растения не имеют сильных повреждений, можно начинать формирование молодых и обрезку плодоносящих кустов смородины и крыжовника.

У вновь посаженных 1-2-летних саженцев смородины обрежьте побеги, оставив лишь по 2-4 почки. Такая сильная обрезка необходима для уравновешивания надземной части саженца с его нарушенной после выкопки из питомника корневой системой. В первый же год после нее должны отрасти хорошие прикорневые побеги.

Если за год роста саженец плохо развивался, надо срезать его побеги до уровня почвы. У 2-3-летних кустов смородины оставьте по 3-4 наиболее сильных и равномерно расположенных прикорневых побега. Верхушки побегов укоротите, делая срез над сильной почкой.

Без обрезки кусты сильно загущаются, образуют слабый прирост, ягоды мельчают, становятся малосахаристыми. Такие кусты сильно поражаются вредителями и болезнями, т. к. борьба с ними в загущенной кроне значительно усложняется. Удаляйте также ветви, растущие внутри куста, лежащие на земле, имеющие механические или другие повреждения.