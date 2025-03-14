Россия обязана принять предложение США и Украины - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия «обязана принять» предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня. Об этом он написал в социальной сети X.

В своей публикации Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

Ранее Макрон сообщил, что провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва якобы согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, но есть ряд нюансов, которые США и Украина должны учесть при переговорах о перемирии. В частности, главным из них он назвал Курскую область - в которой до сих пор находятся бойцы ВСУ и кремлевские власти неспособны с этим ничего сделать уже на протяжении долгих месяцев.