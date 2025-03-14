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Россия обязана принять предложение США и Украины - Макрон 2

В мире
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Россия обязана принять предложение США и Украины - Макрон
ФОТО: Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия «обязана принять» предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня. Об этом он написал в социальной сети X.

В своей публикации Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

Ранее Макрон сообщил, что провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва якобы согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, но есть ряд нюансов, которые США и Украина должны учесть при переговорах о перемирии. В частности, главным из них он назвал Курскую область - в которой до сих пор находятся бойцы ВСУ и кремлевские власти неспособны с этим ничего сделать уже на протяжении долгих месяцев.

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Комментарии (2)

  • ТТ
    Тим Тим
    15-го марта

    Единстаеное,чем тебе обязана Москвва,так это,если что хлопнуть "Орешником"по Елисейскому дворцу.

    15
    2
  • Д
    Дед
    14-го марта

    Таки, ради Бога, а что делать с окруженными. Шо, всех уничтожить или сами сдадутся?

    28
    3

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