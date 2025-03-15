Что не так с обороной Пятой Республики.

Французский парадокс: являясь в 2024 году вторым по величине экспортером оружия в мире, Франция диагностировала у себя нехватку оружия и неспособность долго продержаться в «жестком» военном конфликте.

В отчете Французского института международных отношений, говорится, что французский воздушный флот не продержится в вооруженном конфликте более трех дней. В 2024 году министр вооруженных сил Себастьен Лекорню запланировал ежегодное производство 100 000 155-миллиметровых снарядов, самых востребованных боеприпасов в условиях современных войн. Украина выпускает 7000 таких снарядов в день. То есть годового запаса Франции хватит на две недели.

Продажи Франции составляют 9,6% от общего мирового рынка вооружения. Несомненный лидер рынка - США. Их доля 43%. Россия, давний конкурент Франции, опустилась со второго на третье место с 7,8%.

Однако, 2-е место Франции в этом рейтинге является своего рода иллюзией, поскольку речь идет о 2-м месте по суммам выручки от продажи оружия, а не о его объемах. Франция продает очень дорогие типы вооружений, такие как истребители Рафаль и подводные лодки.

Кроме того, Россия стала на экспорт продавать меньше оружия, но не производить, поскольку использует его для своих нужд.

Ну, и последнее, пожалуй, главное - атомный арсенал. Франция сделала выбор в пользу сдерживания, а не обычных вооружений. Хотя, оказывается, это дорогое удовольствие: ежегодно поддержание и обновление ядерного арсенала обходится в 6,4 миллиарда евро (13% военного бюджета).

На данный момент Франция тратит на армию 2,1% своего ВВП, или 50 миллиардов евро, не считая пенсионных выплат своим бывшим солдатам. Эту цифру министр обороны хотел бы увеличить до 90 миллиардов.