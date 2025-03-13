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Завтра у старых версий Firefox истекает корневой сертификат — необходимо срочно обновиться 0

Техно
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Завтра у старых версий Firefox истекает корневой сертификат — необходимо срочно обновиться

Пользователям устаревших версий Mozilla Firefox рекомендуется обновиться до 14 марта — в противном случае возникает риск получить неработающие расширения, сбои при воспроизведении медиафайлов с защитой DRM и другие ошибки, потому что истекает корневой сертификат.

Проблемы грозят пользователям Firefox версии ниже 128, которая вышла 9 июля минувшего года, а также выпуска расширенной поддержки версии 115.13. 14 марта истекает срок действия корневого сертификата безопасности, который используется для проверки содержимого с цифровой подписью, защищённых медиафайлов и расширений. Обновить браузер до более свежей или в идеале последней версии потребуется пользователям Firefox под Windows, macOS, Linux и Android — версию для iOS это не затрагивает, потому что она работает на движке WebKit. На Firefox также основан браузер Tor, поэтому и его пользователям лучше убедиться, что используется актуальная версия браузера Mozilla.

Корневой сертификат, грозящий сложностями, был выпущен Mozilla для защиты самого браузера и экосистемы вокруг него, и на конкурентов в лице Chrome, Edge и Safari он не повлияет. Помимо функциональных сбоев, истекший сертификат может стать проблемой и для безопасности — с ним пользователи могут установить вредоносное расширение или перейти на сомнительный веб-сайт. На этот раз Mozilla решила предупредить об истечении сертификата заблаговременно — в мае 2019 года это произошло внезапно и вызвало недовольство пользователей, а компании пришлось исправлять ситуацию.

В субботу, 15 марта, выходит обновлённая политика хранения корневых сертификатов Mozilla — MRSP v3.0. Она призвана улучшить обработку отозванных сертификатов безопасности. Центры сертификации также должны будут постепенно отказаться от двойных сертификатов, которые обрабатывают TLS и S/MIME, поскольку такая практика не обеспечивает надлежащей безопасности.

#техно
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