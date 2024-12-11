Глобальный сбой произошёл в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру столкнулись со сбоями. Пользователи сервисов, принадлежащих компании Meta, жалуются на проблемы с отправкой сообщений, загрузкой фото и видео или в целом на необычно медленную работу служб. О причинах глобального сбоя пока ничего неизвестно.

Перебои затронули все основные сервисы Meta и оказались повсеместными. Судя по всему, перебои начались незадолго 20:00 по латвийскому времени, и их испытывает значительное число пользователей из разных уголков мира.

Пострадали Facebook и Facebook Messenger, Instagram и Threads, а также мессенджер WhatsApp. Больше всего жалоб указывают на невозможность использовать приложение или веб-сайт сервиса, невозможность публиковать контент, очень медленную загрузку, не всегда с первого раза, а также на различные ошибки. Например, все посты в Facebook показывают ноль комментариев

Добавим, что случаи столь масштабных сбоев, которые приводят к одновременному отключению стольких крупных сервисов, крайне редки. С другой стороны, компания Meta владеет и управляет одними из самых популярных социальных платформ в мире, так что, когда её службы испытывают перебои в работе, все это замечают.

К 21:30 поток жалоб на проблемы у Facebook, Instagram, Threads и WhatsApp стал спадать и, по крайней мере отдельные пользователи, начали сообщать о том, что всё пришло в норму. Однако медленная загрузка по-прежнему встречается. Официального подтверждения решения проблемы пока не поступало.