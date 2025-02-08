Baltijas balss logotype
Названы причины непопулярности Windows 11 1 2101

Техно
Дата публикации: 08.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названы причины непопулярности Windows 11
ФОТО: Global Look Press

The Register: Пользователи не нашли веских причин для обновления до Windows 11.

Специалисты издания The Register перечислили причины, по которым пользователи не спешат переходить с Windows 10 на Windows 11. Материал доступен на сайте медиа.

Журналисты отметили, что спустя почти четыре года после выхода Windows 11 большая часть пользователей операционных систем (ОС) Microsoft все еще остается с Windows 10. Главной причиной непопулярности нового продукта авторы издания назвали тот факт, что в новой ОС нет уникальных функций или приложений, ради которых стоит обновиться.

По их словам, большинство опций в актуальной системе можно добавить и в Windows 10, просто изменив настройки. В материале говорится, что единственной веской причиной для установки Windows 11 является расширенная поддержка обновлениями.

Также многие клиенты — в том числе корпоративные — не спешат обновляться, потому что не хотят «открывать банку с червями». По их мнению, нет причин устанавливать новую ОС, если старая хорошо работает.

Кроме того, специалисты The Register отметили, что на старте Windows 11 имела ряд системных требований, которые не позволяли владельцам ПК с Windows 10 обновиться. «Нет причин для обновления, кроме приближающегося конца Windows 10», — подытожили журналисты.

В начале февраля аналитики Statcounter заявили, что доля Windows 11 среди пользователей выросла до 36,6 процента. Самой популярной ОС осталась Windows 10, которая получила долю 60,37 процента.

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    9-го февраля

    Самая лучшая была семерка, если бы не принудительно не менял вовсе.

    1
    0

Изображение к статье: Почему собака полезнее вина и шоколада
Lifenews
Почему собака полезнее вина и шоколада 9
Изображение к статье: Государственный Королевский Национальный балет Грузии представляет новое хореографическое шоу «Волшебная Грузия»
Люблю!
Государственный Королевский Национальный балет Грузии представляет новое хореографическое шоу «Волшебная Грузия» 7
Изображение к статье: Реконструкция выставочного зала «Арсенал» выходит на новый этап
Наша Латвия
Реконструкция выставочного зала «Арсенал» выходит на новый этап 7
Изображение к статье: Врач шокировал: у худых — больше шансов на инсульт, чем у полных
Люблю!
Врач шокировал: у худых — больше шансов на инсульт, чем у полных 21
Изображение к статье: Шедевр года в сфере строительства? В Зиепниеккалнсе посреди тротуара появилась электрошкаф
Наша Латвия
Шедевр года в сфере строительства? В Зиепниеккалнсе посреди тротуара появилась электрошкаф 21
Изображение к статье: 25 лет в заброшенной многоэтажке: мужчина в Юрмале без паспорта живёт там, куда другие боятся войти
Наша Латвия
25 лет в заброшенной многоэтажке: мужчина в Юрмале без паспорта живёт там, куда другие боятся войти 23
