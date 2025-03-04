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Китайская орбитальная станция ждет пакистанского космонавта 0

Техно
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
"Тянгун" еще в разгаре строительства.

"Тянгун" еще в разгаре строительства.

В недалеком будущем станция вырастет до 100 тонн.

На китайскую космическую станцию отправится астронавт из Пакистана. Об этом сообщило информационное агентство «Синьхуа».

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSEO) и пакистанская Комиссия по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы (SUPARCO) подписали соглашение о сотрудничестве по отбору и подготовке пакистанских астронавтов для китайской космической станции.

Согласно документу, китайское правительство будет заниматься отбором и подготовкой группы пакистанских астронавтов. Один из них станет первым иностранным специалистом, который поднимется на борт китайской космической станции.

Процесс отбора продлится около года. Затем пакистанские астронавты пройдут в Китае всестороннюю систематическую подготовку, а в ближайшие несколько лет будут отправлены на китайскую космическую станцию в рамках краткосрочных миссий.

«Тяньгун» (Небесный дворец) — пилотируемая многомодульная орбитальная станция КНР, летающая по низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 км над поверхностью Земли. Строительство Китайской космической станции было завершено 31 декабря 2022 года, о чём тогда торжественно объявил председатель КНР Си Цзиньпин, с того дня начался этап эксплуатации и развития Китайской космической станции.

Базовый модуль станции, «Тяньхэ», был запущен 29 апреля 2021 года, модуль «Вэньтянь» — 24 июля 2022 года, третий модуль — «Мэнтянь» — 31 октября 2022 года. Запуск четвёртого, летящего рядом телескопа «Сюньтянь», запланирован на 2025 год.

«Тяньгун» стала третьей в мире многомодульной пилотируемой орбитальной станцией, после станций «Мир» и МКС, но меньшей по размерам. В составе из трёх модулей она имеет массу более 60 т, а со временем может быть расширена до 100 и более тонн.

Это третий китайский посещаемый орбитальный объект, запущенный по программе «Тяньгун». Первыми двумя были космические лаборатории «Тяньгун-1» и «Тяньгун-2», предназначенные для отработки процессов стыковки, дозаправки и экспериментов, связанных с длительным пребыванием экипажей на орбите.

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