Microsoft снова сломала Windows очередным обновлением

Компания Microsoft сообщила, что некоторые USB-принтеры могут начать печатать произвольный текст после установки пакета обновлений для операционной системы Windows, который был выпущен в конце января 2025 года. Проблема затрагивает Windows 10 22H2 и Windows 11 22H2 и 23H2. При этом Windows 11 24H2, по всей видимости, это не касается.

«После установки предварительной версии обновления (KB5050092) за январь 2025 года, выпущенного 29 января 2025 года, или более поздних версий обновления могут возникнуть проблемы с двухрежимными принтерами, подключёнными через USB, которые поддерживают протоколы USB Print и IPP Over USB. Вы можете заметить, что принтер неожиданно начинает печатать произвольный текст или данные, включая сетевые команды и необычные символы», — говорится в сообщении Microsoft.

Столкнувшиеся с этой проблемой владельцы USB-принтеров чаще всего получают произвольно напечатанный текст, начинающийся с заголовка «POST /ipp/print HTTP/1.1», за которым следует другой текст, связанный с протоколом Internet Printing Protocol. Самопроизвольная печать чаще всего происходит при включении устройства или повторном подключении принтера.

Microsoft была вынуждена отозвать проблемный пакет обновлений с помощью инструмента Known Issue Rollback (KIR), который интегрирован в актуальные версии Windows и предназначен для возврата системы к состоянию до установки проблемного обновления. Для устранения ошибки в корпоративных сетях IT-администраторам потребуется задействовать соответствующие групповые политики для развёртывания и применения функции KIR.