Baltijas balss logotype

Microsoft снова сломала Windows очередным обновлением 0

Техно
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Microsoft снова сломала Windows очередным обновлением
ФОТО: pixabay

Компания Microsoft сообщила, что некоторые USB-принтеры могут начать печатать произвольный текст после установки пакета обновлений для операционной системы Windows, который был выпущен в конце января 2025 года. Проблема затрагивает Windows 10 22H2 и Windows 11 22H2 и 23H2. При этом Windows 11 24H2, по всей видимости, это не касается.

«После установки предварительной версии обновления (KB5050092) за январь 2025 года, выпущенного 29 января 2025 года, или более поздних версий обновления могут возникнуть проблемы с двухрежимными принтерами, подключёнными через USB, которые поддерживают протоколы USB Print и IPP Over USB. Вы можете заметить, что принтер неожиданно начинает печатать произвольный текст или данные, включая сетевые команды и необычные символы», — говорится в сообщении Microsoft.

Столкнувшиеся с этой проблемой владельцы USB-принтеров чаще всего получают произвольно напечатанный текст, начинающийся с заголовка «POST /ipp/print HTTP/1.1», за которым следует другой текст, связанный с протоколом Internet Printing Protocol. Самопроизвольная печать чаще всего происходит при включении устройства или повторном подключении принтера.

Microsoft была вынуждена отозвать проблемный пакет обновлений с помощью инструмента Known Issue Rollback (KIR), который интегрирован в актуальные версии Windows и предназначен для возврата системы к состоянию до установки проблемного обновления. Для устранения ошибки в корпоративных сетях IT-администраторам потребуется задействовать соответствующие групповые политики для развёртывания и применения функции KIR.

#microsoft #windows
1
3

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/SpaceX
Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
В автомобилях появились игры на Android
Кадр: 9to5google.com
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Из Windows убрали «синий экран смерти»
Из Windows убрали «синий экран смерти» 1
В iOS 19 появится виртуальный врач
В iOS 19 появится виртуальный врач
Вейпы разрушают легкие людей. Иконка видео
Смертельное EVALI: ученые констатировали опасность вейпов
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео