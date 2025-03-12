Мозг начинает приходить в упадок: ученые выяснили, во сколько лет наступает «критический возраст»

После 44 дегенерация начинает быть заметной, а вот когда человек достигает возраста в 90 лет, скорость старения мозга уменьшается, пишет Фокус .

Ученые определили возраст, когда клетки мозга человека проявляют первые признаки упадка. Об этом пишет Science Alert.

Исследователи из Университета Стоуни Брук в США выяснили, что дегенерация мозга становится заметной с 44 лет и достигает своего пика в 67. По мере того, как наш мозг стареет, инсулин уменьшает влияние на нейроны, то есть меньше глюкозы потребляется в качестве энергии.

Согласно сканированию мозга и тестам, которые охватили 19 300 человек, этот "критический возраст" наступает в среднем около 44 лет. Именно тогда дегенерация начинает быть заметной, прежде чем достичь наибольшей скорости в возрасте 67 лет. При этом когда человек достигает возраста в 90 лет, скорость старения мозга уменьшается.

По словам авторов исследования, его результаты могут быть полезными для определения путей улучшения здоровья мозга на поздних этапах жизни.

"Понимание того, когда именно и как ускоряется старение мозга, дает нам стратегические временные точки для вмешательства. Мы определили критическое окно среднего возраста, когда мозг начинает испытывать снижение доступа к энергии, но до того, как произойдет необратимое повреждение, по сути, "изгиб" перед "изломом", — отметила нейробиолог Лилиан Мухика-Пароди.

Команда также смогла идентифицировать потенциальный главный фактор этого распада: инсулинорезистентность нейронов. Результаты свидетельствуют о том, что по мере того, как наш мозг стареет, инсулин уменьшает влияние на нейроны, то есть меньше глюкозы потребляется в качестве энергии, которая затем начинает нарушать сигнализацию мозга.

"В среднем возрасте нейроны испытывают метаболический стресс из-за недостаточного количества топлива: они борются, и они все еще жизнеспособны. Следовательно, предоставление альтернативного топлива во время этого критического окна может помочь восстановить функцию", — пояснила Лилиан

Ученые проверили эту гипотезу на группе из 101 человека, которым давали кетоновые добавки, которые повышают чувствительность клеток мозга к инсулину и подавляют метаболические повреждения.

Деградация мозга стабилизировалась после приема кетоновых добавок, причем наибольший прогресс наблюдался у людей среднего возраста (от 40 до 59 лет). Это означает, что лечение такого типа может сработать, но решающим будет выбор времени.

"Вместо того, чтобы ждать когнитивных симптомов, которые могут не появиться до тех пор, пока не будет нанесен существенный вред, мы потенциально можем идентифицировать людей из группы риска с помощью нейрометаболических маркеров и вмешаться во время этого критического окна", — подчеркнул другой нейробиолог Ботонд Антал.