SpaceX откладывает полет на МКС: застрявшие астронавты все еще на орбите

Технические проблемы заставили компанию "SpaceX" временно отложить полет на Международную космическую станцию (МКС), целью которого было возвращение на Землю двух застрявших там астронавтов, пишет LETA со ссылкой на AP.

На МКС должна отправиться новая команда, чтобы астронавты Санита Уильямс и Барри Уилмор, находящиеся на станции с июня, могли вернуться на Землю.

Изначально планировалось, что Уильямс и Уилмор пробудут на МКС всего одну неделю, но их миссия затянулась из-за технических проблем с космическим кораблем "Starliner", разработанным авиастроительной компанией "Boeing".

Запуск ракеты "Falcon" с четырьмя астронавтами был запланирован на вчерашний день, однако менее чем за четыре часа до старта на пусковой платформе были обнаружены проблемы. В результате "SpaceX" приняла решение отложить запуск.

Теперь старт ракеты намечен не ранее пятницы.