В Windows 11 закрыли популярную лазейку для установки ОС без учётной записи

Microsoft выпустила очередную сборку Windows 11 для участников программы Windows Insider на экспериментальном канале Dev Channel. Она получила широкий набор новых функций и настроек, но лишилась скрипта bypassnro, который был относительно простым и надёжным способом завершить установку системы без входа в учётную запись Microsoft.

В компании дали понять, что это не случайность и не ошибка. «Мы удаляем скрипт bypassnro.cmd, чтобы повысить безопасность и удобство использования Windows 11. Это изменение гарантирует, что все пользователи завершат установку с подключением к интернету и с учётной записью Microsoft», — говорится в блоге компании. Отсутствие скрипта усложнит задачу тем, кто хочет обойтись без подключения к интернету и без входа в аккаунт — например, при установке системы в среде без доступа к сети или при предпочтении работы с локальной учётной записью. Во всех предыдущих версиях Windows можно было обходиться без того и другого.

Вход в учётную запись Microsoft имеет свои преимущества: удобный доступ к существующим подпискам Microsoft 365 и OneDrive, автоматическое шифрование локального диска, резервное копирование ключа шифрования для восстановления данных и синхронизацию настроек между ПК. Однако при использовании локальной учётной записи система меньше беспокоит различными уведомлениями и предложениями о покупке программных продуктов. Чтобы добиться этого теперь, придётся искать другие обходные пути. Они пока остаются, но скрипт bypassnro был наиболее простым способом получить желаемое и работал одинаково хорошо как в «Домашней», так и в «Профессиональной» редакциях Windows 11.

В актуальных стабильных версиях Windows 11, включая обновление 24H2, скрипт bypassnro пока остаётся — изменения затронули лишь предварительную сборку Windows Insider на Dev Channel, где Microsoft тестирует менее стабильные функции, наиболее далёкие от появления в финальных версиях системы. Многие нововведения из сборок Dev Channel вообще не доходят до широкой аудитории, но в случае с удалением bypassnro едва ли стоит на это рассчитывать. Из публичных версий платформы скрипт, вероятно, исчезнет с выходом Windows 11 25H2 грядущей осенью.