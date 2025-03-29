Baltijas balss logotype

В Windows 11 закрыли популярную лазейку для установки ОС без учётной записи 0

Техно
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
В Windows 11 закрыли популярную лазейку для установки ОС без учётной записи

Microsoft выпустила очередную сборку Windows 11 для участников программы Windows Insider на экспериментальном канале Dev Channel. Она получила широкий набор новых функций и настроек, но лишилась скрипта bypassnro, который был относительно простым и надёжным способом завершить установку системы без входа в учётную запись Microsoft.

В компании дали понять, что это не случайность и не ошибка. «Мы удаляем скрипт bypassnro.cmd, чтобы повысить безопасность и удобство использования Windows 11. Это изменение гарантирует, что все пользователи завершат установку с подключением к интернету и с учётной записью Microsoft», — говорится в блоге компании. Отсутствие скрипта усложнит задачу тем, кто хочет обойтись без подключения к интернету и без входа в аккаунт — например, при установке системы в среде без доступа к сети или при предпочтении работы с локальной учётной записью. Во всех предыдущих версиях Windows можно было обходиться без того и другого.

Вход в учётную запись Microsoft имеет свои преимущества: удобный доступ к существующим подпискам Microsoft 365 и OneDrive, автоматическое шифрование локального диска, резервное копирование ключа шифрования для восстановления данных и синхронизацию настроек между ПК. Однако при использовании локальной учётной записи система меньше беспокоит различными уведомлениями и предложениями о покупке программных продуктов. Чтобы добиться этого теперь, придётся искать другие обходные пути. Они пока остаются, но скрипт bypassnro был наиболее простым способом получить желаемое и работал одинаково хорошо как в «Домашней», так и в «Профессиональной» редакциях Windows 11.

В актуальных стабильных версиях Windows 11, включая обновление 24H2, скрипт bypassnro пока остаётся — изменения затронули лишь предварительную сборку Windows Insider на Dev Channel, где Microsoft тестирует менее стабильные функции, наиболее далёкие от появления в финальных версиях системы. Многие нововведения из сборок Dev Channel вообще не доходят до широкой аудитории, но в случае с удалением bypassnro едва ли стоит на это рассчитывать. Из публичных версий платформы скрипт, вероятно, исчезнет с выходом Windows 11 25H2 грядущей осенью.

#windows
0
4

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/SpaceX
Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
В автомобилях появились игры на Android
Кадр: 9to5google.com
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Из Windows убрали «синий экран смерти»
Из Windows убрали «синий экран смерти» 1
В iOS 19 появится виртуальный врач
В iOS 19 появится виртуальный врач
Вейпы разрушают легкие людей. Иконка видео
Смертельное EVALI: ученые констатировали опасность вейпов
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео