Спущен на воду крупнейший в мире электрокорабль 1 1363

Дата публикации: 04.05.2025
Фото: Incat Tasmania Pty Ltd

В Австралии спущен на воду крупнейший в мире электрокорабль.

В порту австралийского города Хобарт спущен на воду электрокорабль, который его производитель называет крупнейшим в мире. Как сообщает The Guardian, его длина составляет 130 метров.

Созданное компанией Incat судно получило название Hull 096. Оно было спроектировано южноамериканским паромным оператором Buquebus и будет выполнять рейсы между аргентинской столицей Буэнос-Айресом и Уругваем по реке Ла-Плата. Проектная вместимость корабля составляет 2100 пассажиров и 225 транспортных средств.

Работать Hull 096 будет исключительно на электроэнергии, получаемой от аккумуляторов. Их общая масса составляет 250 тонн, а установленная мощность превышает 40 мегаватт-часов. Представители судостроительной компании назвали Hull 096 самым амбициозным, сложным и важным проектом, который они когда-либо воплощали в жизнь.

