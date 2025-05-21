Baltijas balss logotype

В Латвии АЭС может появиться уже через 8-10 лет — доктор наук 0 335

Техно
Дата публикации: 21.05.2025
LSM.LV
В Латвии АЭС может появиться уже через 8-10 лет — доктор наук

В будущем Латвии без атомной энергии не обойтись. Речь идет не о больших атомных станциях, а о маленьких модулярных ядерных реакторах, которые сейчас находятся на стадии лицензирования. Один из таких реакторов мог бы появиться в Латвии уже через 8-10 лет, и к этому надо готовиться, заявил в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4 доктор инженерных наук, ассоциированный профессор РТУ Дмитрий Русов, пишет LSM+.

В будущем Латвии без атомной энергии не обойтись. Речь идет не о больших атомных станциях, а о маленьких модулярных ядерных реакторах, которые сейчас находятся на стадии лицензирования. Один из таких реакторов мог бы появиться в Латвии уже через 8-10 лет, и к этому надо готовиться, заявил в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4 доктор инженерных наук, ассоциированный профессор РТУ Дмитрий Русов.

Сегодня в Риге проходит конференция о перспективах ядерной энергетики в Латвии. Русов выступает на ней с докладом о том, как повысить компетенции людей, связанных с атомной темой, через образовательные программы. По его мнению, Латвии в скором времени понадобится большое количество специалистов, которые будут работать в области ядерной энергетики, — это и инженеры-механики, и электрики, и специалисты в области IT и защиты окружающей среды. Именно поэтому в РТУ вскоре появится специализированный курс по ядерной энергии. Русов считает, что Латвии очень поможет 50-летний опыт эксплуатации Саласпилского ядерного реактора.

Специалист уверен в том, что ядерная энергия — наше будущее. «На одной возобновляемой энергии далеко не уедешь. Ветер, солнце — все это хорошо, но если их нет, то электроэнергия не вырабатывается. Да и воды у нас, в отличие от Норвегии, не так много, поэтому гидроэлектростанции тоже не решают всех проблем. Существующие электростанции в ближайшее время не будут выгодны, и ядерная энергия может быть очень хорошим решением».

Атомные станции имеют целый ряд преимуществ — для них не нужно завозить большие объемы топлива, они стабильны, у них низкий уровень вредных выбросов. Кроме того, производимая ими электроэнергия дешевле, чем любая другая. В Финляндии и Швеции, где существуют атомные станции, стоимость электроэнергии гораздо ниже, чем у нас.

При этом Латвии нет необходимости строить большую атомную станцию подобную Чернобыльской или Фукушиме. Речь идет о маленьком модулярном реакторе, который, возможно, имеет смысл строить вместе с соседями. Сейчас во всем мире в стадии разработки находятся около 50 подобных проектов. В ближайшее время они будут лицензированы и начнут коммерчески использоваться. Такой реактор будет надежно защищен: «Его не сможет повредить даже упавший на него самолет. При любом внешнем воздействии реактор автоматически переходит в “спящее” состояние», — говорит Руосв.

Он считает, что такой реактор в Латвии можно может появиться в Латвии уже через 8-10 лет. «Но только после того, как будет принято соответствующее решение. А пока его нет», — подчеркивает специалист.

Читайте нас также:
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Применит ли Америка «матерь всех бомб»
Применит ли Америка «матерь всех бомб»
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Обнаружен древний загадочный зуб кашалота
Изображение: Samuel Ramírez-Cruzado Aguilar-Galindo et al.
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов 383
Раскрыта опасность нахождения в невесомости
Раскрыта опасность нахождения в невесомости 337
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран 933
Модульные блоки могут быть установлены на каждый корабль. Иконка видео
Британские ученые изобрели глобальную систему улавливания двуокиси углерода 287

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 117
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 176
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 201
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 428
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 253
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 163
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 117
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 176
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 201

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео