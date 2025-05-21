В Латвии АЭС может появиться уже через 8-10 лет — доктор наук

В будущем Латвии без атомной энергии не обойтись. Речь идет не о больших атомных станциях, а о маленьких модулярных ядерных реакторах, которые сейчас находятся на стадии лицензирования. Один из таких реакторов мог бы появиться в Латвии уже через 8-10 лет, и к этому надо готовиться, заявил в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4 доктор инженерных наук, ассоциированный профессор РТУ Дмитрий Русов, пишет LSM+.

В будущем Латвии без атомной энергии не обойтись. Речь идет не о больших атомных станциях, а о маленьких модулярных ядерных реакторах, которые сейчас находятся на стадии лицензирования. Один из таких реакторов мог бы появиться в Латвии уже через 8-10 лет, и к этому надо готовиться, заявил в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4 доктор инженерных наук, ассоциированный профессор РТУ Дмитрий Русов.

Сегодня в Риге проходит конференция о перспективах ядерной энергетики в Латвии. Русов выступает на ней с докладом о том, как повысить компетенции людей, связанных с атомной темой, через образовательные программы. По его мнению, Латвии в скором времени понадобится большое количество специалистов, которые будут работать в области ядерной энергетики, — это и инженеры-механики, и электрики, и специалисты в области IT и защиты окружающей среды. Именно поэтому в РТУ вскоре появится специализированный курс по ядерной энергии. Русов считает, что Латвии очень поможет 50-летний опыт эксплуатации Саласпилского ядерного реактора.

Специалист уверен в том, что ядерная энергия — наше будущее. «На одной возобновляемой энергии далеко не уедешь. Ветер, солнце — все это хорошо, но если их нет, то электроэнергия не вырабатывается. Да и воды у нас, в отличие от Норвегии, не так много, поэтому гидроэлектростанции тоже не решают всех проблем. Существующие электростанции в ближайшее время не будут выгодны, и ядерная энергия может быть очень хорошим решением».

Атомные станции имеют целый ряд преимуществ — для них не нужно завозить большие объемы топлива, они стабильны, у них низкий уровень вредных выбросов. Кроме того, производимая ими электроэнергия дешевле, чем любая другая. В Финляндии и Швеции, где существуют атомные станции, стоимость электроэнергии гораздо ниже, чем у нас.

При этом Латвии нет необходимости строить большую атомную станцию подобную Чернобыльской или Фукушиме. Речь идет о маленьком модулярном реакторе, который, возможно, имеет смысл строить вместе с соседями. Сейчас во всем мире в стадии разработки находятся около 50 подобных проектов. В ближайшее время они будут лицензированы и начнут коммерчески использоваться. Такой реактор будет надежно защищен: «Его не сможет повредить даже упавший на него самолет. При любом внешнем воздействии реактор автоматически переходит в “спящее” состояние», — говорит Руосв.

Он считает, что такой реактор в Латвии можно может появиться в Латвии уже через 8-10 лет. «Но только после того, как будет принято соответствующее решение. А пока его нет», — подчеркивает специалист.