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Аналитик назвал признаки прослушки телефона 0 1820

Техно
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Аналитик назвал признаки прослушки телефона
ФОТО: Global Look Press

Быстрая разрядка телефона может говорить о прослушке вашего телефона.

Быстрая разрядка телефона может говорить о том, что устройство прослушивают. Признаки слежки назвал аналитик Никита Новиков.

«Если смартфон начал перегреваться в режиме ожидания, быстро разряжаться или наблюдается рост фонового трафика, это может свидетельствовать о запуске вредоносных процессов, в том числе связанных с передачей данных на внешние серверы», — назвал признаки прослушки Новиков.

Эксперт посоветовал при наличии сомнений проверить детализацию звонков и интернет-активность в приложении сотового оператора. Таким образом можно выявить еще один признак слежки: регулярные подключения к сети при заблокированном экране.

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