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Apple выпустит совершенно новый гаджет в 2026 году 0 375

Техно
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Apple выпустит совершенно новый гаджет в 2026 году
ФОТО: Global Look Press

Bloomberg: Apple выпустит умные очки с ИИ и камерой в 2026 году.

Корпорация Apple представит к концу следующего года свои первые умные очки. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников, IT-гигант намерен выпустить гаджет осенью 2026 года. Поэтому первые рабочие партии прототипов появятся уже в конце 2025-го. Сотрудник компании на условии анонимности рассказал, что очки окажутся совершенно новым продуктом бренда и будут работать на основе модели генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Устройство получит форму обычных очков, а не шлема дополненной реальности, как Vision Pro. С помощью смарт-очков можно будет записывать видео и делать фото, созваниваться с друзьями, получать пошаговые инструкции от голосового помощника, воспроизводить музыку и видео. Основой девайса окажется голосовой ассистент Siri, которого должны значительно улучшить перед запуском продукта.

Источник в Apple рассказал, что они будут похожи на умные очки, которые создали Ray-Ban и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), но окажутся «гораздо лучше». Также смарт-девайс будет «ступенькой» к легкой и компактной гарнитуре дополненной реальности, над которой Apple работает уже много лет.

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