«Блокнот» в Windows научили самостоятельно писать тексты

«Блокнот» в Windows научили переписывать текст на основе запроса или черновика.

В Windows 11 добавили обновленный редактор «Блокнот» (Notepad) с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в блоге Windows Insider.

О появлении новой версии встроенного в операционную систему (ОС) текстового редактора было известно еще весной. Представители Microsoft рассказали, что научили «Блокнот» функции, которая позволяет программе написать текст на основе запроса или черновика.

Инженеры Microsoft объяснили, что для запуска новой функции нужно выделить часть текста, нажать правой кнопкой мыши и выбрать опцию «Написать». Спустя несколько секунд программа напишет свой вариант. Текст можно сохранить или попросить редактора написать новую версию текста.

Также в Windows 11 добавили новые ИИ-возможности графического редактора Paint. Так, программа научилась создавать стикеры на основе текстового запроса. Кроме того, Paint можно использовать для того, чтобы отделить от фона определенный объект на изображении.

Программа «Ножницы» (Snipping Tool) также обновилась. Так, утилита стала способной автоматически выделять и вырезать полезные объекты на изображении — например, таблицу с данными на скриншоте. Кроме того, в программу добавили палитру для быстрого изменения цветов рисунка.

Все новые функции пока доступны только участникам программы бета-тестирования Windows.