Baltijas balss logotype

«Блокнот» в Windows научили самостоятельно писать тексты 0 281

Техно
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
«Блокнот» в Windows научили самостоятельно писать тексты
ФОТО: Unsplash

«Блокнот» в Windows научили переписывать текст на основе запроса или черновика.

В Windows 11 добавили обновленный редактор «Блокнот» (Notepad) с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в блоге Windows Insider.

О появлении новой версии встроенного в операционную систему (ОС) текстового редактора было известно еще весной. Представители Microsoft рассказали, что научили «Блокнот» функции, которая позволяет программе написать текст на основе запроса или черновика.

Инженеры Microsoft объяснили, что для запуска новой функции нужно выделить часть текста, нажать правой кнопкой мыши и выбрать опцию «Написать». Спустя несколько секунд программа напишет свой вариант. Текст можно сохранить или попросить редактора написать новую версию текста.

Также в Windows 11 добавили новые ИИ-возможности графического редактора Paint. Так, программа научилась создавать стикеры на основе текстового запроса. Кроме того, Paint можно использовать для того, чтобы отделить от фона определенный объект на изображении.

Программа «Ножницы» (Snipping Tool) также обновилась. Так, утилита стала способной автоматически выделять и вырезать полезные объекты на изображении — например, таблицу с данными на скриншоте. Кроме того, в программу добавили палитру для быстрого изменения цветов рисунка.

Все новые функции пока доступны только участникам программы бета-тестирования Windows.

Читайте нас также:
#технологии
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Применит ли Америка «матерь всех бомб»
Применит ли Америка «матерь всех бомб»
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Обнаружен древний загадочный зуб кашалота
Изображение: Samuel Ramírez-Cruzado Aguilar-Galindo et al.
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов 388
Раскрыта опасность нахождения в невесомости
Раскрыта опасность нахождения в невесомости 342
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран 935
Модульные блоки могут быть установлены на каждый корабль. Иконка видео
Британские ученые изобрели глобальную систему улавливания двуокиси углерода 289

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 139
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 198
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 226
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 497
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 281
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 175
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 139
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 198
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 226

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео