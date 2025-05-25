Задерживаются и отменяются поезда в сторону Тукумса, возможно, из-за злонамеренного повреждения

В воскресенье днем задерживаются и отменяются несколько поездов в направлении Тукма, возможно, из-за злоумышленного повреждения железнодорожной инфраструктуры, сообщили агентству LETA представители VAS «Latvijas dzelzceļš» (LDz).

LDz пояснила, что на участке железной дороги Приедайне-Засулаукс обнаружено, возможно, злонамеренное повреждение контактной сети.

В настоящее время проводится устранение повреждения и проверка инфраструктуры.

Информация на сайте AS «Pasažieru vilciens» (PV) свидетельствует, что поезд Тукумс II (15:07) - Рига (16:29) стоит на станции Лиелупе. Ожидаемое опоздание составляет около 30 минут.

В свою очередь, поезд Рига (15:30) – Тукумс II (16:51) отправляется с опозданием примерно на 30 минут. На станциях Засулаукc, Депо, Золитуде, Иманта, Бабите и Приедайне поезд отправляется с платформ в направлении Риги.

Также отменены поезда Рига (16:15) – Дубулти (16:50), Дубулти (16:39) – Рига (17:14), Рига (16:45) – Дубулти (17:19),Дубулты (17:09) – Рига (17:44) и Дубулты (17:44) – Рига (18:14).