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Задерживаются и отменяются поезда в сторону Тукумса, возможно, из-за злонамеренного повреждения 3 1751

Техно
Дата публикации: 25.05.2025
LETA
Задерживаются и отменяются поезда в сторону Тукумса, возможно, из-за злонамеренного повреждения

В воскресенье днем задерживаются и отменяются несколько поездов в направлении Тукма, возможно, из-за злоумышленного повреждения железнодорожной инфраструктуры, сообщили агентству LETA представители VAS «Latvijas dzelzceļš» (LDz).

LDz пояснила, что на участке железной дороги Приедайне-Засулаукс обнаружено, возможно, злонамеренное повреждение контактной сети.

В настоящее время проводится устранение повреждения и проверка инфраструктуры.

Информация на сайте AS «Pasažieru vilciens» (PV) свидетельствует, что поезд Тукумс II (15:07) - Рига (16:29) стоит на станции Лиелупе. Ожидаемое опоздание составляет около 30 минут.

В свою очередь, поезд Рига (15:30) – Тукумс II (16:51) отправляется с опозданием примерно на 30 минут. На станциях Засулаукc, Депо, Золитуде, Иманта, Бабите и Приедайне поезд отправляется с платформ в направлении Риги.

Также отменены поезда Рига (16:15) – Дубулти (16:50), Дубулти (16:39) – Рига (17:14), Рига (16:45) – Дубулти (17:19),Дубулты (17:09) – Рига (17:44) и Дубулты (17:44) – Рига (18:14).

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#железная дорога #электричка #поломка
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(3)
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    25-го мая

    Байден, мразота, снова виноват!

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  • EB
    Emigrants Berzins
    25-го мая

    Поищите в кустах - там должны быть путинские диверсанты: плохо пахнущие, неряшливо одетые, в пилотках с красными звёздами и неспособные с первого раза выговорить слово "apdrošināšana". Расстрелять на месте их! Из пушки с серым горохом!

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  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    Emigrants Berzins
    25-го мая

    Кстати в кустах прячутся и украинские уклонисты (сам видел). Которых надобно изловить и вернуть на родину, в ТЦК, долг исполнять. Между прочим, вполне возможно, что это они всё здесь портят ! ))

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