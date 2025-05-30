Первый в истории боксерский поединок человекоподобных роботов состоялся в городе Ханчжоу восточно-китайской провинции Чжэцзян. Бой состоял из трех раундов; под управлением четырех команд операторов на ринг вышли роботы G1, разработанные китайским стартапом Unitree Robotics, сообщает информагентство «Синьхуа».

«Все мы вновь стали свидетелями нового этапа в истории человечества», - отметил, комментируя поединок, основатель Unitree Robotics Ван Синсин.

Специалисты компании пояснили, что соревнование было направлено на демонстрацию уровня обновления алгоритмов роботов и уровня научных исследований и разработок в области программного обеспечения. Кроме того, мероприятие было предназначено для проверки конструкций роботов.

В апреле текущего года в Пекине уже прошел первый в мире полумарафон с участием роботов-гуманоидов. После 2 часов 40 минут 24 секунд бега робот высотой 1,8 м и весом 55 кг первым пересек финишную прямую, и был официально наречен чемпионом соревнований. Во время бега он поддерживал скорость в 7-8 км в час.

В Китае наблюдается стремительный рост индустрии робототехники. Согласно отчету об индустрии роботов-гуманоидов, опубликованному в 2024 году на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, объем рынка роботов-гуманоидов в Китае в минувшем году составил около 2,76 миллиардов юаней. Ожидается, что к 2029-му он увеличится до 75 миллиардов юаней (около 9 000 000 000 евро), что составит 32,7% от мирового рынка.