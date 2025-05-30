Новый проект — высокоскоростной персональный мини-самолет под названием JetRacer, умеющий делать сальто и развивать скорость в 250 км/ч.

Изобретатель флайборда — реактивной установки для полетов и выполнения трюков над водой «стоя» — француз Фрэнк Запата представил новый летательный аппарат. Мини-самолет с вертикальным взлетом JetRacer фактически представляет собой ковшеобразное сиденье из углеродного волокна, которое летает за счет тяги 10 таких же небольших реактивных двигателей, что и флайборд, пишет New atlas.

Каждый из двигателей и все они вместе умеют точно и быстро корректировать движение, так что разработчики обещают «сумасшедшую маневренность». Аппарат может развивать горизонтальную скорость до 250 км/ч.

JetRacer предназначен как для гражданских, так и для военных целей. Основными преимуществами самолета называют высокую скорость и маневренность, правда при «относительно небольшом радиусе действия». Максимальная высота составляет 3000 м, аппарат способен поднимать до 200 кг, может работать на дистанционном или автономном управлении.

Он также умеет делать кое-что, чего никогда не было у подобных машин — сальто. После нажатия одной кнопки JetRacer совершает очень быстрый и пугающий на вид 360-градусный кувырок. Первые испытания уже состоялись, правда, пока в беспилотном режиме.

В свободной продаже машины еще нет, розничная стоимость ее неизвестна. Действительно, это устройство вполне может какое-то время оставаться в сфере летной демонстрации. Но компания призывает добровольцев прийти и попробовать полетать на этой штуке. Сто человек будут отобраны в первом туре «кастинга испытателей», затем список сократится до 25 человек.