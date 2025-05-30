Baltijas balss logotype

Одноместный реактивный шезлонг разгоняется до 250 км/ч 0 492

Техно
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Высоко сижу, далеко гляжу.

Высоко сижу, далеко гляжу.

Скоростные средства передвижения нужно будет вписать в современный урбанистический пейзаж.

Новый проект — высокоскоростной персональный мини-самолет под названием JetRacer, умеющий делать сальто и развивать скорость в 250 км/ч.

Изобретатель флайборда — реактивной установки для полетов и выполнения трюков над водой «стоя» — француз Фрэнк Запата представил новый летательный аппарат. Мини-самолет с вертикальным взлетом JetRacer фактически представляет собой ковшеобразное сиденье из углеродного волокна, которое летает за счет тяги 10 таких же небольших реактивных двигателей, что и флайборд, пишет New atlas.

Каждый из двигателей и все они вместе умеют точно и быстро корректировать движение, так что разработчики обещают «сумасшедшую маневренность». Аппарат может развивать горизонтальную скорость до 250 км/ч.

JetRacer предназначен как для гражданских, так и для военных целей. Основными преимуществами самолета называют высокую скорость и маневренность, правда при «относительно небольшом радиусе действия». Максимальная высота составляет 3000 м, аппарат способен поднимать до 200 кг, может работать на дистанционном или автономном управлении.

Он также умеет делать кое-что, чего никогда не было у подобных машин — сальто. После нажатия одной кнопки JetRacer совершает очень быстрый и пугающий на вид 360-градусный кувырок. Первые испытания уже состоялись, правда, пока в беспилотном режиме.

В свободной продаже машины еще нет, розничная стоимость ее неизвестна. Действительно, это устройство вполне может какое-то время оставаться в сфере летной демонстрации. Но компания призывает добровольцев прийти и попробовать полетать на этой штуке. Сто человек будут отобраны в первом туре «кастинга испытателей», затем список сократится до 25 человек.

Читайте нас также:
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Применит ли Америка «матерь всех бомб»
Применит ли Америка «матерь всех бомб»
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Обнаружен древний загадочный зуб кашалота
Изображение: Samuel Ramírez-Cruzado Aguilar-Galindo et al.
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов 388
Раскрыта опасность нахождения в невесомости
Раскрыта опасность нахождения в невесомости 342
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран 935
Модульные блоки могут быть установлены на каждый корабль. Иконка видео
Британские ученые изобрели глобальную систему улавливания двуокиси углерода 289

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 141
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 198
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 227
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 499
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 282
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 175
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 141
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 198
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 227

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео