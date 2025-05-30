Baltijas balss logotype

В клуб самых умных людей на планете приняли двухлетнего мальчика 0 1088

Техно
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Фото: Guinness World Records

Фото: Guinness World Records

Daily Mail: в клуб самых умных людей на планете приняли двухлетнего британца.

Организация «Менса», которую называют клубом самых умных людей на планете, приняла в свои ряды двухлетнего британца. Об этом сообщает Daily Mail.

Самым юным членом «Менсы» за всю ее историю стал Джозеф Харрис-Биртилл, которому на момент вступления исполнилось два года и 182 дня. Чтобы попасть в клуб самых умных, IQ кандидата должен составлять не менее 132 баллов. Маленький гений родился в семье преподавателей Сент-Эндрюсского университета в Шотландии.

Мальчик произнес первое слово в восемь месяцев, а сейчас бегло читает, может сосчитать до 10 на пяти языках, а по-английски может сосчитать до 100 и обратно. «Он изучает азбуку Морзе, знает греческий алфавит, а сейчас заинтересовался таблицей Менделеева», — рассказала мать мальчика, Роуз Харрис-Биртилл.

Читайте нас также:
#образование
1
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Применит ли Америка «матерь всех бомб»
Применит ли Америка «матерь всех бомб»
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Обнаружен древний загадочный зуб кашалота
Изображение: Samuel Ramírez-Cruzado Aguilar-Galindo et al.
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов 390
Раскрыта опасность нахождения в невесомости
Раскрыта опасность нахождения в невесомости 344
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран 937
Модульные блоки могут быть установлены на каждый корабль. Иконка видео
Британские ученые изобрели глобальную систему улавливания двуокиси углерода 290

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 165
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 224
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 258
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 578
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 311
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 192
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 165
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 224
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 258

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео