Организация «Менса», которую называют клубом самых умных людей на планете, приняла в свои ряды двухлетнего британца. Об этом сообщает Daily Mail.

Самым юным членом «Менсы» за всю ее историю стал Джозеф Харрис-Биртилл, которому на момент вступления исполнилось два года и 182 дня. Чтобы попасть в клуб самых умных, IQ кандидата должен составлять не менее 132 баллов. Маленький гений родился в семье преподавателей Сент-Эндрюсского университета в Шотландии.

Мальчик произнес первое слово в восемь месяцев, а сейчас бегло читает, может сосчитать до 10 на пяти языках, а по-английски может сосчитать до 100 и обратно. «Он изучает азбуку Морзе, знает греческий алфавит, а сейчас заинтересовался таблицей Менделеева», — рассказала мать мальчика, Роуз Харрис-Биртилл.