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Засоление пресной воды стало угрозой для людей 0 348

Техно
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Засоление пресной воды стало угрозой для людей
ФОТО: Unsplash

Климатические изменения привели к росту солености пресных вод.

Повышение уровня моря и учащающиеся шторма приводят к опасному, но малозаметному процессу — проникновению соленой воды в пресные реки и подземные источники. Новый анализ данных по Бенгальской дельте в Бангладеш, крупнейшей речной дельте мира, показал: соленость пресной воды стабильно растет, достигая все более удаленных районов. Исследование опубликовано в журнале Ecological Indicators.

Ученые проанализировали почти 20 лет наблюдений более чем с 50 станций вдоль побережья Бангладеш. С начала 2000-х годов, особенно после циклона Сидр в 2007 году, концентрация соли в реках начала резко расти. Быстрее всего изменения происходят в западной части дельты, более подверженной приливным влияниям.

Соленость разрушает сельское хозяйство, ухудшает доступ к питьевой воде, угрожает продовольственной безопасности и заставляет людей покидать свои дома. Новая модель, предложенная исследователями — OCEAN framework — показывает, что оффшорные геофизические особенности, включая подводные склоны и ограничения приливного потока, играют ключевую роль в удержании соли в прибрежных зонах.

Исследование также подчеркивает ограниченность наземных мер борьбы: плотины, дамбы и каналы могут усугублять ситуацию, снижая приток пресной воды. При этом глобальные климатические изменения и морские течения оказывают все большее влияние. Аналогичные проблемы уже затрагивают дельту Меконга во Вьетнаме, прибрежные регионы США и дельту Сакраменто-Сан-Хоакин в Калифорнии.

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