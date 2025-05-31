Apple передумала выпускать iOS 19

Корпорация Apple выпустит iOS 26 вместо iOS 19. Об этом сообщает Bloomberg.

Близкие к компании источники рассказали, что Apple пересмотрела политику наименований своих операционных систем (ОС). Вместо того чтобы называть системы по порядку, IT-гигант будет наименовать их по годам. Так, вместо iOS 19, анонс которой ожидается в начале июня, фирма представят iOS 26.

Изменение охватит все операционные системы Apple. Так, корпорация Тима Кука также анонсирует iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26. По словам инсайдеров, идея IT-компании заключается в том, чтбы привести все ОС к единообразию. Так, в настоящий момент наименования версий цифровых продуктов Apple могут вызвать путаницу — есть вышедшие в одно время iOS 18, watchOS 12 и visionOS 2.

Ожидается, что Apple представит новые ОС на мероприятии WWDC 2025, которое пройдет 9 июня. Новые версии операционных систем выйдут для пользователей осенью.

В конце мая в Bloomberg выяснили, что Apple запустит до конца года сервис видеоигр для iPhone. Анонс нового приложения состоится в июне.