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Apple разрешила ремонтировать планшеты дома 0 461

Техно
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Apple разрешила ремонтировать планшеты дома
ФОТО: Unsplash

Apple разрешила пользователям iPad ремонтировать свои планшеты дома.

Американская корпорация Apple расширила программу домашнего ремонта устройств на планшеты iPad. На это обратило внимание издание PhoneArena.

Начиная с 29 мая пользователи планшетов iPad смогут обслужить свои девайсы в домашних условиях, без обращения в сервисный центр. Журналисты заметили, что компания не только разрешила домашний ремонт, но и начала публиковать инструкции по замене дисплея, аккумулятора и прочих компонентов. Также Apple начала продажи запчастей для гаджетов.

В корпорации заявили, что пользователи смогут отремонтировать планшеты из четырех линеек. К ним относятся iPad с процессором A16, iPad mini с A17 Pro, iPad Pro с M4, iPad Air с M2 и более новые устройства.

По программе Genuine Parts Distributor частные сервисные центры и потребители смогут заказывать у Apple оригинальные детали — экраны, аккумуляторы, камеры и внешние зарядные порты. «Мы рады расширить наши услуги по ремонту для большего числа клиентов, помогая им продлить срок службы их продуктов», — заявил вице-президент AppleCare Брайан Науманн.

Ранее пользователям Apple был доступен домашний ремонт iPhone и Mac.

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