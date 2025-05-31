Экран iPhone снова увеличат

Корпорация Apple увеличит размеры экрана iPhone 17 по сравнению с iPhone 16. Об этом в своем X заявил вице-президент исследовательской компании Counterpoint Research Росс Янг.

Согласно источникам Янга, запланированный на осень iPhone 17 получит OLED-дисплей с диагональю, увеличенной с 6,1 до 6,3 дюйма. Таким образом, Apple снова изменит размеры экранов своих смартфонов.

В настоящий момент базовые iPhone 16 и 16 Plus имеют экраны на 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Вышедшие так же в 2024 году iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получили увеличенные дисплеи — с 6,1 до 6,3 дюйма и с 6,7 до 6,9 дюйма соответственно.

Таким образом, iPhone 17 по размерам будет практически идентичен iPhone 17 Pro. Однако, вероятно, самая доступная модель линейки получит экран с частотой 60 герц, тогда как Pro-версия будет иметь переднюю панель Pro Motion с поддержкой частоты 120 герц и большей яркостью.

Журналисты издания Appleinsider отметили, что прогнозы Росса Янга относительно Apple обычно сбываются, и инсайдер имеет достойный послужной список. Также они напомнили, что ранее другие источники рассказывали об увеличении диагоналей экранов поколения iPhone 17.