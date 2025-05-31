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Среди джунглей нашли древний город майя 0 591

Техно
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Среди джунглей нашли древний город майя
ФОТО: Unsplash

В джунглях Гватемалы археологи нашли древний город майя.

На севере Гватемалы археологи нашли древний город майя возрастом почти 3000 лет. Поселение Los Abuelos («Предки») располагается в 21 километре от известного археологического комплекса Уашактун в департаменте Петен и, по словам ученых, было одним из важнейших церемониальных центров своего времени. Об этом сообщает The Guardian.

Город датируется среднепреклассическим периодом (800-500 годы до нашей эры) и занимает площадь около 16 квадратных километров. Здесь обнаружены пирамиды, скульптуры и уникальная система каналов, а также фрески, относящиеся к доклассической эпохе. Название города дали найденные на месте фигуры человекоподобной пары — вероятно, объекты культа предков.

Находка стала результатом совместной экспедиции гватемальских и словацких археологов в малоизученной части парка Уашактун. Особый интерес вызвал 33-метровый храм с росписями и характерной иконографией, ранее не встречавшейся в регионе.

По мнению Министерства культуры Гватемалы, три соседних объекта в этом районе формируют неизвестный ранее «городской треугольник» и позволяют по-новому взглянуть на социальную и ритуальную организацию майя.

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