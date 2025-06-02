Названо то, что в конечном итоге убьет большую часть жизни на Земле

Сегодня сложная жизнь процветает на нашей планете благодаря запасам кислорода. Однако атмосфера нашей планеты не всегда была такой и ученые считают, что в конечном итоге Земля вернется к жизни, богатой метаном и бедной кислородом.

Об этом говорится в журнале Nature Geoscience, пишет Фокус со ссылкой на Science Alert.

К счастью для нас, этого не произойдет в ближайшем обозримом будущем — ученые прогнозируют, что у планеты есть еще около миллиарда лет. Однако когда изменения произойдут, они произойдут довольно быстро. Ожидается, что сдвиг вернет планету к состоянию, похожему на то, в котором она была до так называемого Великого окислительного события (GOE) около 2,4 миллиарда лет назад.

Конец человечества и большей части жизни на Земле В течение многих лет продолжительность жизни биосферы Земли обсуждалось в контексте наших знаний о постоянном увеличении яркости Солнца и глобальном карбонатно-силикатном геохимическом цикле. По словам соавтора исследования, эколога Казуми Одзаки из Университета Тохо в Японии, одним из следствий такой теоретической структуры является непрерывное снижение уровня углекислого газа в атмосфере и глобальное потепление в геологических масштабах времени.

Теперь ученые утверждают, атмосферный кислород едва ли будет постоянным свойством обитаемых миров в целом, что имеет значение для наших поисков других обитаемых миров во Вселенной. Новая модель ученых прогнозирует, что деоксигенация атмосферы, при которой уровень O2 в атмосфере резко упадет до уровней, напоминающих архейскую Землю, скорее всего, будет вызвана до возникновения влажных парниковых условий в климатической системе Земли и до обширной потери поверхностной воды из атмосферы.

Этот момент станет концом для человечества и большинства других форм жизни, которые зависят от кислорода. Чтобы прийти к своим выводам, ученые создали подробные модели биосферы Земли, приняв во внимание изменение яркости Солнца, а также снижение уровня углекислого газа, поскольку газ распадается под воздействием растущего уровня тепла.

Меньшее количество углекислого газа означает меньшее количество фотосинтезирующих организмов, таких как растения, что приведет к снижению уровня кислорода.

Первой исчезнет жизнь на Земле

Ранее ученые считали, что повышенное излучение Солнца сотрет океанские воды с лица Земли примерно за 2 миллиарда лет, однако новая модель, основанная на чуть менее 400 000 симуляций, предполагает, что снижение уровня кислорода в первую очередь приведет к гибели жизни.

По словам другого соавтора исследования, ученого-геолога Криса Рейнхарда из Технологического института Джорджии, падение уровня кислорода чрезвычайно экстремально — речь идет о примерно в миллион раз меньшем количестве кислорода за пределами Солнечной системы.

Еще один фактор, делающий исследование особенно актуальным — наш поиск пригодных для жизни планет за пределами Солнечной системы. Все более мощные телескопы подключаются к сети, и ученые хотят знать, что им следует искать в кипах данных, которые собирают эти приборы. Теперь ученые считают, что нам, вероятно, следовало бы искать и другие биосигнатуры, помимо кислорода.

Согласно расчетам, проведенным Одзаки и Рейнхардом, богатая кислородом обитаемая история Земли может в конечном итоге длиться всего 20-30% от продолжительности жизни планеты в целом, а микробная жизнь продолжит существовать еще долго после того, как мы исчезнем.