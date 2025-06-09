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Китайские роботы передвинули реконструируемый квартал зданий 0 582

Техно
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Так происходило плавное перемещение на стройплощадке.

Так происходило плавное перемещение на стройплощадке.

Рабочие отслеживали аномальную деформацию зданий в реальном времени и следили за равномерным распределением сил.

В Шанхае, Китай, 432 роботизированные ноги переместили на изначальное место комплекс исторических зданий весом 7500 тонн.

Движение шло со скоростью 10 метров в день. Процесс начался 19 мая и продлился более двух недель.

Ранее сооружения в стиле Шикумэнь сдвинули для освобождения места под строительство подземного пространства у комплекса Хуаяньли.

Шикумэнь — стиль жилых домов в Шанхае, сформированный в 1860-х годах. Представляет собой сочетание западных и китайских архитектурных элементов.

Рабочие отслеживали аномальную деформацию зданий в реальном времени и следили за равномерным распределением сил на конструкцию.

Самоходные буровые роботы с низким клиренсом могут управляться дистанционно и проходить через узкие дверные проемы и коридоры, что позволяет проводить фундаментные работы в исторических зданиях.

Команда проекта использовала технологии информационного моделирования построек и сканирования облака точек для создания подробных 3D-чертежей.

Они также разработали специализированных роботов-землеройщиков со складными механическими руками, которые могут работать в пространстве шириной менее 1,2 м, используя алгоритмы глубокого обучения для различения глины и препятствий.

Комплекс Хуаяньли построен в первой половине XX века. В подземном пространстве планируется создание культурных, коммерческих и иных объектов, более 100 парковочных мест и метро.

Напомним, в апреле 2025 года 21 человекоподобный робот принял участие в пекинском полумарафоне.

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