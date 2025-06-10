Популярность «друзей» с искусственным интеллектом стремительно растёт

Исследования показывают, что такие виртуальные системы вызывают очень глубокие эмоции, что, в свою очередь, создаёт возможность для крайне сильного влияния, отметил Сартс. "Люди влюбляются в эти системы — назовём их так — с очень человеческими чувствами, и, конечно, это вызывает тревогу", — подчеркнул он.

"Разведывательные службы всегда использовали так называемый метод мёдового горшка, но в данном случае это можно сделать сразу с десятками тысяч людей, внедряя идеи и мысли так, как это раньше было невозможно", — пояснил Сартс, добавив, что это лишь одно из малых изменений.

Глава "Stratcom" указал, что искусственный интеллект кардинально изменит информационное пространство в целом, а также повлияет на характер операций воздействия со стороны недоброжелательных игроков.

На вопрос, успеваем ли мы за темпом развития искусственного интеллекта и сможем ли его контролировать, он признал: нет, не успеваем. "Это чрезвычайно сложно, и проявлений очень много", — объяснил Сартс.

"В умении убеждать он [искусственный интеллект] уже сейчас почти так же убедителен, как лучшие из людей. А через два года, возможно, мы уже не сможем конкурировать. И это снова — инструмент нового типа, с которым нужно понять, как справляться", — добавил он.