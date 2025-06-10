Старт ракеты с польским астронавтом запланирован на 10 июня. В рамках польской космической миссии Ignis Славош Узнаньски-Вишневски проведет на орбите около двух недель. В условиях микрогравитации он выполнит несколько научных экспериментов, разработанных польскими компаниями и научными учреждениями.

Миссия Ignis является частью международной коммерческой миссии AX-4, в рамках которой на МКС вместе с поляком отправятся также астронавты из США, Индии и Венгрии.

Ракета, которая доставит в космос второго в истории — после генерала Мирослава Хермашевского — польского астронавта, стартует с мыса Канаверал во Флориде.

Он подчеркнул, что родился 12 апреля — в 23-ю годовщину первого полета Юрия Гагарина в космос.

— В каждый день рождения мама поздравляла меня и с Днем космонавтики, — вспоминает польский астронавт.

И добавляет:

— Сегодня я представляю Польшу и всех тех, кто вносит свой вклад в развитие науки на местном и глобальном уровне. Мы хотим показать, что космос — открыт для всех.

Американка Пегги Уитсон, командир миссии Axiom-4, напомнила, что прошло более 40 лет с тех пор, как в космос полетели первые астронавты из Индии, Польши и Венгрии — предшественники участников миссии Axiom-4.

— С помощью коммерческих космических полетов мы ускоряем космические программы в каждой из этих трех стран и создаем новые пути для технологического прогресса, — сказала она.

И отметила, что международный экипаж вдохновит новое поколение молодых людей.

Она рассказала, что экипаж тренируется с августа прошлого года, вместе изучая системы МКС и космического корабля Dragon, который доставит астронавтов на орбиту, а также обучаясь действовать в чрезвычайных ситуациях.

— Одна из моих главных целей — превратить эту группу из совершенно разных людей в высокоэффективную команду. Я могу гарантировать, что мы уже на пути к достижению этой цели, — заверила Пегги Уитсон.

Она призналась, что произношение имени «Славош» вызывает у нее и других членов экипажа затруднения, поэтому она и коллеги называют его «Слав».

Славош Узнаньский-Висневский, как и его коллеги, рассказывает, что экипаж Axiom-4 для него как семья. Он отметил, что чувствует связь с астронавтами, которые побывали на орбите до него, особенно с покойным Мирославом Гермашевским — первым поляком в космосе:

— Он очень поддерживал меня в процессе отбора, (…) он был первым, кто позвонил мне после того, как я был отобран, и поздравил меня. (…) Могу с гордостью сказать, что возьму с собой на борт флаг, который был у Гермашевского на скафандре, когда он полетел в космос в 1978 году. Это большая честь для меня, — сказал Узнаньский.

Он сообщил, что также возьмет с собой на МКС польское блюдо.

— Когда я начал работать в Axiom, я узнал, что могу принять участие в проекте по приготовлению еды, которую можно будет взять с собой на МКС. Я начал сотрудничать с небольшой польской семейной компанией. И сегодня я могу сказать, что впервые мы возьмем в космос польские пероги, — заявил он.

Он рассказал, что вместе с производителями пельменей разрабатывал технологический процесс специальной сухой заморозки.

— Мы работали несколько недель, и компания освоила этот процесс. Надеюсь, пероги в космосе будут такими же вкусными, как и на Земле, — заключил он.