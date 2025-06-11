Две планеты озадачили астрономов, что-то с ними не так

Ученые с помощью космического телескопа Уэбб провели исследование двух огромных планет, которые вращаются вокруг звезды похожей на Солнце. Астрономы не ожидали увидеть то, что две планеты, созданные в одной среде, выглядят по-разному. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Фокус со ссылкой на The Guardian.

Молодая звезда и два газовых гиганта рядом

Похожая на Солнце звезда YSES-1 находится на расстоянии 307 световых лет от нас, и она очень молодая по космическим меркам. Если Солнцу уже 4,6 млрд лет, то звезде YSES-1 всего 1 млн лет. Вокруг этой звезды вращается две планеты класса газовый гигант, обе из которых еще находятся на стадии формирования, но они больше Юпитера, самой большой планеты в Солнечной системе.

Планета YSES-1b находится ближе к звезде на расстоянии 160 астрономических единиц от нее (1 астрономическая единица – это примерно 150 млн км). Эта планета примерно в 14 раз массивнее Юпитера. Вторая планета YSES-1c находится на расстоянии 320 астрономических единиц от звезды, и она примерно в 6 раз массивнее Юпитера.

Впервые обнаружили такие облака на другой планете

Только лишь небольшое количество планет за пределами Солнечной системы астрономы смогли изучать напрямую благодаря свету их звезд, который проходит через атмосферу. Планеты в системе YSES-1 также были изучены напрямую. Обе планеты еще формируются и отражают много света, а потому их легче изучать.

По словам астрономов, они получили самый подробный набор данных о планетах в другой звездной системе на сегодня.

Ученые обнаружили, что на планете YSES-1c высоко в атмосфере существуют толстые слои облаков, которые в основном состоят из минеральной пыли, но в них также присутствует железо. Со временем на этой планете будет идти дождь из железа, говорят ученые. Также в атмосфере планеты были обнаружены силикат магния, углекислый газ, монооксид углерода и метан. Астрономы говорят, что они впервые обнаружили такие облака на планете, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце.

Планета, которая нарушает теории

В то же время планета YSES-1b немного отличается по составу атмосферы, хотя нужны дополнительные наблюдения, чтобы понять точно из чего она состоит. Ученых удивило то, что планету YSES-1b окружает диск, состоящий из триллионов тонн частиц пыли. Наблюдения показали, что диск содержит мелкие частицы минерала оливин. Этот минерал может создавать драгоценный камень хризолит на нашей планете.

Наличие такого диска является загадкой для астрономов, ведь обе планеты должны были сформироваться в одной и той же среде. Поэтому не ясно, почему одна планета удерживает диск из материала вокруг себя, а вторая – нет.

Еще одной загадкой является то, почему у планеты возрастом 16 млн лет все еще есть диск из материала, вращающийся вокруг нее. Теории формирования планет предполагают, что любая окружающая пыль должна была попасть на планету в течение первых 5 млн лет после начала ее формирования.

Астрономы говорят, что они не ожидали обнаружить диск из пыли вокруг планеты YSES-1b, а также не ожидали, что две планеты будут выглядеть по-разному, хотя они образовались в одном протопланетном диске, окружающем молодую звезду.