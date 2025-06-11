Китай проведет испытание важной технологии на орбите: Пентагон переживает

Два китайских спутника собираются встретиться на геостационарной орбите, состыковавшись друг с другом для демонстрации технологии дозаправки, которая может продлить срок службы космических аппаратов. Об этом пишет Фокус со ссылкой на Gizmodo.

Китайские спутники Shijian-21 и Shijian-25 выполнили серию маневров на геостационарной орбите, достигнув близкого расстояния друг от друга в понедельник, 9 июня. Об этом сообщает компания COMSPOC, которая представляет данные о перемещении космических аппаратов.

Двое спутников должны провести стыковку в среду, 11 июня, для первого испытания Китая по дозаправке на геостационарной орбите. Один спутник будет действовать как космическая заправочная станция, чтобы продлить срок службы другого спутника.

За этим будут наблюдать два американских разведывательных спутника, которые находятся недалеко, ведь Пентагон опасается, что эта технология может стать важной вехой в космических амбициях Китая.

Китайские спутники были созданы Шанхайской академией космических технологий. Спутник Shijian-25 был запущен в космос в январе этого года, а спутник Shijian-21 отправился на орбиту в 2021 году. Примерно через год после запуска Shijian-21 состыковался с неработающим китайским спутником Beidou-2 G2, и отбуксировал его на орбиту захоронения. Это место, куда отправляют спутники после окончания срока их службы.

С тех пор у Shijian-21, похоже, закончилось топливо, пока он недавно не вернулся к жизни, совершив собственные маневры, чтобы приблизиться к Shijian-25. Вероятно, это цель испытания технологии дозаправки на орбите, в ходе которого Shijian-25 попытается передать примерно 142 кг топлива, чтобы продлить срок службы Shijian-21 на восемь лет.

Это испытание вызвало обеспокоенность в США по поводу растущих космических возможностей Китая, побудив Пентагон внимательно следить за ситуацией. Два разведывательных спутника, USA 270 и USA 271, выполнили собственные маневры, чтобы приблизиться к китайским спутникам, сообщает COMSPOC. Спутники США будут просто наблюдать, как их китайские конкуренты проводят критически важное для Китая испытание.

США ранее проводили собственные испытания технологии дозаправки на орбите. В 2019 году компания Northrop Grumman заправила спутник в космосе, чтобы продлить срок его службы на пять лет, став первой компанией, сделавшей это. Космические силы США также готовят собственные испытания орбитальной дозаправки с использованием оборудования от Northrop Grumman и других компаний.