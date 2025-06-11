Baltijas balss logotype

Китай проведет испытание важной технологии на орбите: Пентагон переживает 0 610

Техно
Дата публикации: 11.06.2025
Focus
Китай проведет испытание важной технологии на орбите: Пентагон переживает
ФОТО: пресс-фото

Два китайских спутника собираются встретиться на геостационарной орбите, состыковавшись друг с другом для демонстрации технологии дозаправки, которая может продлить срок службы космических аппаратов. Об этом пишет Фокус со ссылкой на Gizmodo.

Китайские спутники Shijian-21 и Shijian-25 выполнили серию маневров на геостационарной орбите, достигнув близкого расстояния друг от друга в понедельник, 9 июня. Об этом сообщает компания COMSPOC, которая представляет данные о перемещении космических аппаратов.

Двое спутников должны провести стыковку в среду, 11 июня, для первого испытания Китая по дозаправке на геостационарной орбите. Один спутник будет действовать как космическая заправочная станция, чтобы продлить срок службы другого спутника.

За этим будут наблюдать два американских разведывательных спутника, которые находятся недалеко, ведь Пентагон опасается, что эта технология может стать важной вехой в космических амбициях Китая.

Китайские спутники были созданы Шанхайской академией космических технологий. Спутник Shijian-25 был запущен в космос в январе этого года, а спутник Shijian-21 отправился на орбиту в 2021 году. Примерно через год после запуска Shijian-21 состыковался с неработающим китайским спутником Beidou-2 G2, и отбуксировал его на орбиту захоронения. Это место, куда отправляют спутники после окончания срока их службы.

С тех пор у Shijian-21, похоже, закончилось топливо, пока он недавно не вернулся к жизни, совершив собственные маневры, чтобы приблизиться к Shijian-25. Вероятно, это цель испытания технологии дозаправки на орбите, в ходе которого Shijian-25 попытается передать примерно 142 кг топлива, чтобы продлить срок службы Shijian-21 на восемь лет.

Это испытание вызвало обеспокоенность в США по поводу растущих космических возможностей Китая, побудив Пентагон внимательно следить за ситуацией. Два разведывательных спутника, USA 270 и USA 271, выполнили собственные маневры, чтобы приблизиться к китайским спутникам, сообщает COMSPOC. Спутники США будут просто наблюдать, как их китайские конкуренты проводят критически важное для Китая испытание.

США ранее проводили собственные испытания технологии дозаправки на орбите. В 2019 году компания Northrop Grumman заправила спутник в космосе, чтобы продлить срок его службы на пять лет, став первой компанией, сделавшей это. Космические силы США также готовят собственные испытания орбитальной дозаправки с использованием оборудования от Northrop Grumman и других компаний.

Читайте нас также:
#космос
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Применит ли Америка «матерь всех бомб»
Применит ли Америка «матерь всех бомб»
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Обнаружен древний загадочный зуб кашалота
Изображение: Samuel Ramírez-Cruzado Aguilar-Galindo et al.
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов 400
Раскрыта опасность нахождения в невесомости
Раскрыта опасность нахождения в невесомости 350
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран 942
Модульные блоки могут быть установлены на каждый корабль. Иконка видео
Британские ученые изобрели глобальную систему улавливания двуокиси углерода 293

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 27
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 69
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 73
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 89
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 115
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 78
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 27
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 69
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 73

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео