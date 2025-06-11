В Южной Корее создали сверхлёгкий электродвигатель будущего

Медная обмотка — вечный и неизменный компонент электрических двигателей. Медь эффективна, но именно она делает электродвигатели относительно тяжёлыми.

Учёные из Южной Кореи сумели создать провода для обмотки электродвигателей из углеродных нанотрубок. Сверхлёгкие электродвигатели позволят увеличить дальность передвижения электрического транспорта — от автомобилей до самолётов, а также принесут пользу в робототехнике и других отраслях.

Учёные из Корейского института науки и технологий (KIST) кардинально пересмотрели технологию производства углеродных нанотрубок. Современные методы изготовления этого материала с использованием металлов-катализаторов оставляют в продукции следы металлов. Эти частицы снижают превосходные электрические характеристики углеродных нанотрубок, что приводит к повышенному сопротивлению обмоток и снижению эффективности электродвигателей.

Исследователи разработали технологический процесс выравнивания углеродных нанотрубок по принципу, сходному с выравниванием молекул в жидких кристаллах. В результате им удалось получить углеродные нанотрубки без посторонних примесей и, что стало главной целью проекта, изготовить углеродные провода для обмотки экспериментального электродвигателя. Последующие испытания показали, что скорость вращения двигателя регулируется традиционным способом — изменением подаваемого напряжения.

Разработанная учёными KIST технология открывает путь к массовому производству проводящих материалов для обмоток электродвигателей, кабелей для робототехники и сырья для полупроводниковой промышленности.