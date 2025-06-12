Baltijas balss logotype

Посреди Каспийского моря неожиданно появился остров, о котором никто не знал 0 3129

Техно
Дата публикации: 12.06.2025
Focus
Посреди Каспийского моря неожиданно появился остров, о котором никто не знал
ФОТО: пресс-фото

Исследователи подтвердили существование нового острова, который неожиданно появился в северной части Каспийского моря — крупнейшем в мире внутреннем водоеме — пока никому так и не удалось высадиться на нем. Об этом пишет Фокус со ссылкой на Live Science.

Каспийское море находится на стыке Европе и Азии и является крупнейшим внутренним водоемом в мире — площадь его поверхности составляет 371 000 квадратных километров. Теперь исследователи подтвердили существование нового острова в водоеме, но к нему так и не удалось добраться.

Новые острова в Каспийском море

По словам исследователей, появление новых островов в Каспийском море связано с циклическими процессами долгосрочных колебаний уровня замкнутых вод. Авашские острова — это поднятия на морском дне, которые выходят на поверхность в периоды падения уровня моря.

Известно, что уровень Каспийского моря падал в 1930-х и 1970-х годах, прежде чем снова подняться — и снова начал падать около 2010 года.

Во время недавней экспедиции исследователям удалось приблизиться к острову, чтобы подтвердить его существование, однако им так и не удалось высадиться на нем из-за плохой погоды и мелководья. Фотографии, сделанные с беспилотника, показали размер острова и некоторые его особенности, но для его подробного описания необходимы дополнительные исследования. Ученые планируют вернуться к острову во второй половине 2025 года — возможно, тогда им удастся исследовать остров.

Авторы исследования надеются повторно изучить остров, чтобы обнаружить какие-то примечательные характеристики, в честь которых его можно будет назвать.

Отметим, что признаки нового острова впервые были обнаружены на спутниковых снимках в ноябре 2024 год. Куча песка и осадка прорвалась на поверхность воды и начала высыхать, однако формирование нового острова все еще считалось сомнительным. В противном случае остров может быть назван в честь человека, который внес значительный научный или культурный вклад в этот район.

Снижение уровня воды в Каспийском море

Исследователи полагают, что изменение климата, вероятно, может быть причиной недавнего спада, поскольку уровень воды в Каспийском море частично зависит от скорости испарения. Под водоемом также происходят тектонические сдвиги, которые могут объяснить изменения уровня воды.

Исследователи также отмечают, что в настоящее время остров находится всего в нескольких сантиметрах над уровнем воды, однако достаточно быстро и неожиданно это может измениться — причиной станет снижение речного стока в Каспийском море летом и осенью. Это может снизить уровень воды вокруг острова и увеличить его высоту.

Читайте нас также:
#земля
6
1
0
1
3
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Применит ли Америка «матерь всех бомб»
Применит ли Америка «матерь всех бомб»
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Обнаружен древний загадочный зуб кашалота
Изображение: Samuel Ramírez-Cruzado Aguilar-Galindo et al.
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов 400
Раскрыта опасность нахождения в невесомости
Раскрыта опасность нахождения в невесомости 350
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран 942
Модульные блоки могут быть установлены на каждый корабль. Иконка видео
Британские ученые изобрели глобальную систему улавливания двуокиси углерода 293

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 27
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 71
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 73
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 91
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 116
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 78
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 27
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 71
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 73

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео