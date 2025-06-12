Посреди Каспийского моря неожиданно появился остров, о котором никто не знал

Исследователи подтвердили существование нового острова, который неожиданно появился в северной части Каспийского моря — крупнейшем в мире внутреннем водоеме — пока никому так и не удалось высадиться на нем. Об этом пишет Фокус со ссылкой на Live Science.

Каспийское море находится на стыке Европе и Азии и является крупнейшим внутренним водоемом в мире — площадь его поверхности составляет 371 000 квадратных километров. Теперь исследователи подтвердили существование нового острова в водоеме, но к нему так и не удалось добраться.

Новые острова в Каспийском море

По словам исследователей, появление новых островов в Каспийском море связано с циклическими процессами долгосрочных колебаний уровня замкнутых вод. Авашские острова — это поднятия на морском дне, которые выходят на поверхность в периоды падения уровня моря.

Известно, что уровень Каспийского моря падал в 1930-х и 1970-х годах, прежде чем снова подняться — и снова начал падать около 2010 года.

Во время недавней экспедиции исследователям удалось приблизиться к острову, чтобы подтвердить его существование, однако им так и не удалось высадиться на нем из-за плохой погоды и мелководья. Фотографии, сделанные с беспилотника, показали размер острова и некоторые его особенности, но для его подробного описания необходимы дополнительные исследования. Ученые планируют вернуться к острову во второй половине 2025 года — возможно, тогда им удастся исследовать остров.

Авторы исследования надеются повторно изучить остров, чтобы обнаружить какие-то примечательные характеристики, в честь которых его можно будет назвать.

Отметим, что признаки нового острова впервые были обнаружены на спутниковых снимках в ноябре 2024 год. Куча песка и осадка прорвалась на поверхность воды и начала высыхать, однако формирование нового острова все еще считалось сомнительным. В противном случае остров может быть назван в честь человека, который внес значительный научный или культурный вклад в этот район.

Снижение уровня воды в Каспийском море

Исследователи полагают, что изменение климата, вероятно, может быть причиной недавнего спада, поскольку уровень воды в Каспийском море частично зависит от скорости испарения. Под водоемом также происходят тектонические сдвиги, которые могут объяснить изменения уровня воды.

Исследователи также отмечают, что в настоящее время остров находится всего в нескольких сантиметрах над уровнем воды, однако достаточно быстро и неожиданно это может измениться — причиной станет снижение речного стока в Каспийском море летом и осенью. Это может снизить уровень воды вокруг острова и увеличить его высоту.