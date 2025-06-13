Baltijas balss logotype

Мошенники воруют деньги жителей Латвии через телевизоры 1 2050

Техно
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Мошенники воруют деньги жителей Латвии через телевизоры

В Латвии активизировались мошенники, которые пытаются украсть конфиденциальные персональные данные, атакуя смарт-телевизоры.

Цель мошенников — получить данные доступа к банковским счетам пользователей и информацию о кредитных картах. Чаще всего атаки направлены на устройства с недостаточной защитой, пользователи которых склонны скачивать сторонние приложения из неизвестных и ненадежных источников.

Мошенники используют вредоносное ПО под названием “Android-Vo1D” которое нацелено на пользователей устройств “Android”, особенно телевизоров.

“Мы зафиксировали исторически наибольшее количество кибератак на смарт-телевизоры, что в очередной раз подтверждает – за последние несколько недель было зафиксировано около 2000 таких попыток атак.

Чтобы защитить себя, призываем быть особенно осторожными при загрузке стороннего программного обеспечения из неизвестных источников и тщательно проверять информацию о конкретном приложении или программном обеспечении перед его загрузкой, например, отзывы других пользователей”, — говорит эксперт Александр Богданов.

Читайте нас также:
#телевизор
3
2
0
7
2
0

Оставить комментарий

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    14-го июня

    Так пусть позвонят зеле и попросятстобы он запретил своим хохлам воровать деньги !!! Вы же солидарны с ними😅🤣🤣🤣🤣😅😅А ОНИ ВАС ОБВАРОВЫВАЮТ. ЭТОТ ФАКТ ДКАЗАН СТО РАЗ... ЧТО ВСЁ ВОРОВСТВО С МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ И ЗА ДОЛБ, ПРОИСХОДИТ ИЗ КОЛ ЦЕНТРОВ -ВАШИХ ЛЮБИМЫХ ХОХЛОВ!!!!!!!!!!! ТАК ЧЕГО ЖДЁТЕ?????? ВПЕРЁД ЗВОНИТЕ...

    7
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Применит ли Америка «матерь всех бомб»
Применит ли Америка «матерь всех бомб»
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Обнаружен древний загадочный зуб кашалота
Изображение: Samuel Ramírez-Cruzado Aguilar-Galindo et al.
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов 400
Раскрыта опасность нахождения в невесомости
Раскрыта опасность нахождения в невесомости 350
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран 942
Модульные блоки могут быть установлены на каждый корабль. Иконка видео
Британские ученые изобрели глобальную систему улавливания двуокиси углерода 293

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 27
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 71
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 74
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 91
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 116
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 78
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 27
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 71
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 74

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео