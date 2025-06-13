Мошенники воруют деньги жителей Латвии через телевизоры

Цель мошенников — получить данные доступа к банковским счетам пользователей и информацию о кредитных картах. Чаще всего атаки направлены на устройства с недостаточной защитой, пользователи которых склонны скачивать сторонние приложения из неизвестных и ненадежных источников.

Мошенники используют вредоносное ПО под названием “Android-Vo1D” которое нацелено на пользователей устройств “Android”, особенно телевизоров.

“Мы зафиксировали исторически наибольшее количество кибератак на смарт-телевизоры, что в очередной раз подтверждает – за последние несколько недель было зафиксировано около 2000 таких попыток атак.

Чтобы защитить себя, призываем быть особенно осторожными при загрузке стороннего программного обеспечения из неизвестных источников и тщательно проверять информацию о конкретном приложении или программном обеспечении перед его загрузкой, например, отзывы других пользователей”, — говорит эксперт Александр Богданов.