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Все усложнится: морской флот РФ будет в выигрыше от глобального потепления 1 911

Техно
Дата публикации: 13.06.2025
Focus
Все усложнится: морской флот РФ будет в выигрыше от глобального потепления

Глобальное потепление существенно усложнит обнаружение подводных лодок в нейтральных водах, что сыграет на руку российскому и китайскому морским флотам.

Способность подводных лодок прятаться в бескрайних океанах может подорвать изменение климата, ведь оно существенно влияет на то, как ведет себя под водой звук — основное средство обнаружения субмарин, пишет The New York Times, сообщает Фокус.

Воды, где скрывается много подводных лодок, быстро теплеют, поскольку люди выкачивают парниковые газы, а океаны поглощают избыток тепла, задерживаемого в атмосфере. Это может сделать большие участки океанов непроницаемыми для охотников за подводными лодками.

"В большинстве областей, которые мы исследовали, мы наблюдали уменьшение дальности обнаружения", — пояснил исследователь, изучающий военные технологии, Мауро Джилли.

Так, в Северной Атлантике, где российские подводные лодки противостоят силам НАТО, расстояния, на которых их можно будет услышать, значительно сократятся. В Бискайском заливе, у берегов Франции и Испании, это может произойти почти наполовину. Подобная динамика наблюдается и в западной части Тихого океана, где действуют китайские и американские подводные лодки и где дальность обнаружения может сократиться на 20 процентов.

"Научная основа этого явления хорошо известна еще со времен Второй мировой войны, когда ученые обнаружили, что звук, который быстрее распространяется в теплой воде, имеет тенденцию изгибаться в сторону более холодных слоев, где он движется медленнее", — говорится в материале.

Это означает, что по мере того, как поверхность воды будет нагреваться вследствие изменения климата, звук начнет резче двигаться вниз, к более холодным слоям воды. Это усложнит для операторов гидролокаторов, которые ищут подводные лодки на расстоянии, возможность слышать шумы, генерируемые их целями.

По словам доктора Джилли, этот эффект может иметь важные стратегические последствия.

По его словам, такие страны, как Россия и Китай, могут воспользоваться этими экологическими сдвигами для размещения подводных лодок в тех частях океана, где изменения являются более выраженными, например, в Северной Атлантике, поскольку другие методы обнаружения подводных лодок эффективны лишь на коротких расстояниях.

"Если их будет еще труднее обнаружить, то в результате все усложнится для военно-морских сил, которые находятся в обороне", — подчеркнул Джилли.

Авторы материала подчеркнули, что это может иметь последствия для мирового ядерного сдерживания, ведь США, Россия, Китай и другие ядерные державы строят свою оборону на том, что подводные лодки с баллистическими ракетами трудно найти и уничтожить.

"Если изменение климата еще больше облегчит их укрытие, то угроза, которую они представляют, а следовательно, и их ценность для сдерживания, может восприниматься как более достоверная", — говорится в статье.

В то же время некоторые эксперты предостерегают от преувеличения последствий, вызванных изменением климата.

Внештатный научный сотрудник Института Брукингса Том Стефаник отмечает, что операторы подводных лодок должны учитывать так много других факторов окружающей среды: от шумов судов до трескучих арктических льдов, что сосредотачиваться только на изменении климата при составлении стратегических прогнозов непрактично.

"Уровень изменчивости настолько велик, что долгосрочная тенденция, о которой они говорят, будет смыта", — пояснил Стефаник.

Самый важный вывод исследования может быть просто подтверждением того, что подводный флот будет вынужден бороться с большей неопределенностью в будущем, поскольку климатические изменения ускоряются.

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#климат #россия
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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го июня

    Причём тут РФ, сначала нужно знать, как наши Латвийские подводные лодки, будут ли они в выигрыше, в том числе и атомные, купленные в Якутии за бекон?

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