Голландская компания Nebius миллиардера и основателя Яндекса Аркадия Воложа разработала свой второй суперкомпьютер — ISEG 2. Он размещён в дата-центре компании Verne в Исландии, на территории бывшей базы НАТО, и полностью работает на электроэнергии из возобновляемых источников, пишет Forbes.

Новейшая машина заняла 13-е место в обновлённом мировом рейтинге TOP500 самых производительных суперкомпьютеров. «Её дебют на 13-м месте в рейтинге TOP500 сделал ISEG 2 самым мощным коммерчески доступным суперкомпьютером в Европе и вторым по мощности среди коммерческих систем в мире», — говорится в сообщении Nebius. Рейтинг относит суперкомпьютеры Nebius к Нидерландам.

Первый суперкомпьютер Воложа — ISEG, названный в честь сооснователя «Яндекса» Ильи Сегаловича, был построен на базе бывшего дата-центра «Яндекса» в Финляндии, в 60 км от Хельсинки. В июньском рейтинге TOP500 ISEG занял 39-е место. Мощность нового компьютера Воложа — 338,49 петафлопса. Он в более чем 10 раз превосходит показатели российских суперкомпьютеров. Flops — единица измерения мощности компьютера и отражает количество операций с плавающей запятой, которые выполняет система в секунду.

Для сравнения: среди российских суперкомпьютеров самая высокая позиция в рейтинге TOP500 занимает система «Яндекса» — под названием «Червоненкис», с пиковой мощностью 29,42 петафлопса (79-е место в рейтинге). Другие суперкомпьютеры «Яндекса» — «Галушкин» (20,64 петафлопса) и «Ляпунов» (20,03 петафлопса) — расположились на 102-й и 120-й строчках соответственно.

Волож также планирует построить суперкомпьютер для Израиля. В мае 2025 года его компания выиграла грант на $135 млн от Управления инноваций Израиля на строительство такой машины. По условиям гранта, победитель должен будет предоставлять часть вычислительных мощностей израильским научным учреждениям и госорганизациям на льготных условиях. В рамках этого проекта Nebius планировала развивать в Израиле инфраструктуру для технологий искусственного интеллекта. Компания хотела построить ИИ-решения на базе тысяч специализированных карт Nvidia и хочет использовать уже существующие серверные мощности в стране.

Аркадий Волож в 2014 году переехал из России в Израиль. В августе 2023 года он выступил «категорически против» войны с Украиной — спустя полтора года после начала боевых действий и продажи акций «Яндекса». Тогда бизнесмен отметил, что для его молчания «было много причин». В разговоре с Bloomberg Волож объяснил свое промедление необходимостью переселить около 1000 сотрудников «Яндекса», которые захотели уехать из России и уйти работать с ним в Nebius. Волож в 2023 году нанял охрану, после того как Владимир Путин назвал его «талантливым человеком».