В старых ПК нашли золото

Nature: золото научились извлекать из старых ПК без вреда для экологии.

Ученые из Университета Флиндерса в Австралии описали новый способ извлечения золота из деталей старых персональных компьютеров (ПК) и прочих гаджетов. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Специалисты рассказали, что их метод позволит дешево получить дорогостоящие металлы из электронных отходов, стимулируя процесс переработки. Они отметили, что в настоящий момент золото получают с помощью токсичных материалов — цианида и ртути. Исследователи разработали гораздо менее опасный для экологии способ переработки отходов.

Они использовали трихлоризоциануровую кислоту, которая активируется соленой водой. Затем растоворенное золото связывается с полимером, который назвали «полисульфидным полимерным сорбентом». Уточняется, что он избирательно присоединяется к золоту в растворе. После извлечения металла полимер можно преобразовать обратно в мономер и использовать повторно.

Австралийские ученые заметили, что новый способ можно также использовать для получения драгоценных металлов из грязной воды.