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В Китае создали способное выводить из строя электросети оружие 1 565

Техно
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Кадр: CCTV

Кадр: CCTV

Телезрителям в КНР показали способное поражать электростанции оружие.

Центральное телевидение Китая показало зрителям анимированное видео с демонстрацией нового оружия. Оно способно выводить из строя электростанции и линии электропередач.

Помимо прочего, новое изобретение сможет поражать системы управления и контроля противника, уточнили в корпорации аэрокосмической науки Китая (CASC). Там же сообщили о его возможности вызывать массовые отключения электричества на территории 10 тысяч квадратных метров.

Название и тип вооружения в публикации не приводятся. По мнению аналитиков, опрошенных изданием South China Morning Post (SCMP), это может быть как ракета, так и графитовая бомба. При этом подчеркивается, что дальность его распространения — 290 километров.

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(1)
  • З
    Злой
    29-го июня

    Несколько солнечных панелей из ДЕПО по смешным ценам, ветряк с алиекспресса за 120 евро с преобразователем и сеть вообще не нужна, полностью можно автономно обеспечить себя электричеством и пусть взрывают станции хоть до посинения!

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