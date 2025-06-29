Центральное телевидение Китая показало зрителям анимированное видео с демонстрацией нового оружия. Оно способно выводить из строя электростанции и линии электропередач.

Помимо прочего, новое изобретение сможет поражать системы управления и контроля противника, уточнили в корпорации аэрокосмической науки Китая (CASC). Там же сообщили о его возможности вызывать массовые отключения электричества на территории 10 тысяч квадратных метров.

Название и тип вооружения в публикации не приводятся. По мнению аналитиков, опрошенных изданием South China Morning Post (SCMP), это может быть как ракета, так и графитовая бомба. При этом подчеркивается, что дальность его распространения — 290 километров.