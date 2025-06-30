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Китай разработал бомбу, способную выводить из строя электростанции других государств, — СМИ 0 453

Техно
Дата публикации: 30.06.2025
Focus
Китай разработал бомбу, способную выводить из строя электростанции других государств, — СМИ
ФОТО: пресс-фото

Китай разработал и продемонстрировал по центральному телевидению оружие, которое способно выводить из строя энергетическую инфраструктуру противника, вызывая масштабные отключения электроэнергии, пишет Фокус.

Новый вид графитовой бомбы запускают с наземного транспортного средства, пишет South China Morning Post.

После удара о землю она выбрасывает 90 суббоеприпасов цилиндрической формы, которые отскакивают и взрываются в воздухе, разбрасывая мелкие углеродные нити, вызывающие короткое замыкание в энергетических системах противника.

Журналисты объяснили, что следствием применения такого оружия может стать "полная потеря электроэнергии" на пораженной территории площадью не менее 10 тысяч квадратных метров.

Бомба, как утверждается, предназначена для вывода из строя систем командования и управления противника. Известно также, что ее боевая часть имеет вес около 490 кг, а максимальная дальность полета составляет 290 км.

В то же время в сюжете не раскрываются детали относительно того, на какой стадии разработки находится это оружие, находится ли оно на вооружении Народно-освободительной армии Китая и при каких условиях оно может быть использовано.

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#китай #вооружение
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