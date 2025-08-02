«Роскосмос» собирается повторить успех компании SpaceX Илона Маска и создать многоразовую ракету, чтобы удешевить космические запуски, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов. «С ракетой сейчас Маск доказывает, что раньше первая ступень отработала, отстрелилась, упала и на металлолом. Сейчас по несколько раз первую ступень используют, и за счет этого происходит колоссальное удешевление, колоссальная экономия», — сказал Баканов в интервью РБК.

По его словам, техническое задание на разработку соответствующей технологии было подписано только в июне, а на ее создание уйдет полтора–два года. «Нам нужно, чтобы это прошло максимально качественно. Можно и завтра ее попробовать, но только результат будет соответствующий», — добавил Баканов. Глава «Роскосмоса» также напомнил, что многоразовую первую ступень, помимо США, также разработали в Китае и Японии.

Обычно разгонные ступени после отстыковки становятся неуправляемыми и падают на землю или в океан. Многоразовые ракеты-носители в целости возвращаются на землю, и их можно использовать вновь. Впервые эту технологию успешно продемонстрировала компания Илона Маска SpaceX, которая в 2010 году запустила многоразовую ракету Falcon 9. С тех пор прошло около 500 успешных запусков (99,4% от общего числа). Предыдущий глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в 2024 году заявлял, что в России разрабатывается многоразовая ракета «Амур-СПГ», которая может быть использована до 100 раз. «Давай, попробуй», — отреагировал тогда Маск в соцсети Х.

В июне этого года японская частная компания Honda провела успешные испытания прототипа многоразовой ракеты — она достигла высоты почти 300 метров, а потом успешно совершила вертикальную посадку. Разработка проекта заняла около четырех лет. В свою очередь китайская коммерческая компания Bejing Space Epoch Technology Co (Sepoch) провела первый успешный запуск и возвращение многоразовой ракеты типа Hiker в конце мая. Полет продлился 125 секунд, а максимальная высота составила 2,5 км. При этом посадку ракета совершила на морскую платформу.

«Корона» - российская многоразовая одноступенчатая ракета-носитель с вертикальным взлётом и посадкой. Одноступенчатые многоразовые ракеты-носители могут стать итогом развития околоземной космонавтики. До 90-х годов XX века отсутствовала материально-техническая возможность создания подобных носителей — для выхода на низкую околоземную орбиту требуется характеристическая скорость (скорость операции выведения в сумме со всеми потерями: гравитационными, аэродинамическими и т.д) не менее 8,5 км/с. По формуле Циолковского легко посчитать, что для кислородно-водородных двигателей, при скорости истечения около 4500 м/с, требуется совершенство конструкции не менее 0,15 (отношение сухой массы к массе заправленной ракеты). И это — без учёта массы полезного груза и затрат топлива на возвращение. В начале XX века Циолковский К. Э., осознав трудности современной ему инженерии в создании ракет с подобным совершенством, придумал «ракетные поезда» (многоступенчатые ракеты-носители). Применение современных материалов и технологий должны позволить реализовать идею одноступенчатого носителя без отделяемых частей.

Ранее Роскосмос сообщил, что в РН предусматривается центральное расположение отсека полезной нагрузки, благодаря чему с помощью ракеты-носителя, в зависимости от поставленной задачи, можно будет решать различные задачи: выводить полезную нагрузку, забирать объекты с орбиты, проводить ремонт или дозаправку.