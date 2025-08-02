Baltijas balss logotype

Российская многоразовая ракета стартует через пару лет 2 697

Техно
Дата публикации: 02.08.2025
BB.LV
"Корона" взлетит по заветам Циолковского.

"Корона" взлетит по заветам Циолковского.

Особенностью перспективной компоновки является конусообразный корпус.

«Роскосмос» собирается повторить успех компании SpaceX Илона Маска и создать многоразовую ракету, чтобы удешевить космические запуски, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов. «С ракетой сейчас Маск доказывает, что раньше первая ступень отработала, отстрелилась, упала и на металлолом. Сейчас по несколько раз первую ступень используют, и за счет этого происходит колоссальное удешевление, колоссальная экономия», — сказал Баканов в интервью РБК.

По его словам, техническое задание на разработку соответствующей технологии было подписано только в июне, а на ее создание уйдет полтора–два года. «Нам нужно, чтобы это прошло максимально качественно. Можно и завтра ее попробовать, но только результат будет соответствующий», — добавил Баканов. Глава «Роскосмоса» также напомнил, что многоразовую первую ступень, помимо США, также разработали в Китае и Японии.

Обычно разгонные ступени после отстыковки становятся неуправляемыми и падают на землю или в океан. Многоразовые ракеты-носители в целости возвращаются на землю, и их можно использовать вновь. Впервые эту технологию успешно продемонстрировала компания Илона Маска SpaceX, которая в 2010 году запустила многоразовую ракету Falcon 9. С тех пор прошло около 500 успешных запусков (99,4% от общего числа). Предыдущий глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в 2024 году заявлял, что в России разрабатывается многоразовая ракета «Амур-СПГ», которая может быть использована до 100 раз. «Давай, попробуй», — отреагировал тогда Маск в соцсети Х.

В июне этого года японская частная компания Honda провела успешные испытания прототипа многоразовой ракеты — она достигла высоты почти 300 метров, а потом успешно совершила вертикальную посадку. Разработка проекта заняла около четырех лет. В свою очередь китайская коммерческая компания Bejing Space Epoch Technology Co (Sepoch) провела первый успешный запуск и возвращение многоразовой ракеты типа Hiker в конце мая. Полет продлился 125 секунд, а максимальная высота составила 2,5 км. При этом посадку ракета совершила на морскую платформу.

«Корона» - российская многоразовая одноступенчатая ракета-носитель с вертикальным взлётом и посадкой. Одноступенчатые многоразовые ракеты-носители могут стать итогом развития околоземной космонавтики. До 90-х годов XX века отсутствовала материально-техническая возможность создания подобных носителей — для выхода на низкую околоземную орбиту требуется характеристическая скорость (скорость операции выведения в сумме со всеми потерями: гравитационными, аэродинамическими и т.д) не менее 8,5 км/с. По формуле Циолковского легко посчитать, что для кислородно-водородных двигателей, при скорости истечения около 4500 м/с, требуется совершенство конструкции не менее 0,15 (отношение сухой массы к массе заправленной ракеты). И это — без учёта массы полезного груза и затрат топлива на возвращение. В начале XX века Циолковский К. Э., осознав трудности современной ему инженерии в создании ракет с подобным совершенством, придумал «ракетные поезда» (многоступенчатые ракеты-носители). Применение современных материалов и технологий должны позволить реализовать идею одноступенчатого носителя без отделяемых частей.

Ранее Роскосмос сообщил, что в РН предусматривается центральное расположение отсека полезной нагрузки, благодаря чему с помощью ракеты-носителя, в зависимости от поставленной задачи, можно будет решать различные задачи: выводить полезную нагрузку, забирать объекты с орбиты, проводить ремонт или дозаправку.

Читайте нас также:
#космос
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    2-го августа

    Да-да...эти новости в будущем. Всё равно лох им верящий забудет через день об этом. Чего уже в мире вот-вот построенного, открытого, запущеного не обявляли.🙄

    0
    0
  • С
    Сарказм
    2-го августа

    Полтора-2 года??:))) При том, что до сих пор никто в мире не может даже повторить falcon 9 (китайцы только-только подбираются к таким технологиям, причем делают это уже лет 8, Безосу тоже, прямо скажем, тоже еще далековато до серийного производства New Glenn и там тоже разработка длится много лет), розгозмос за полтора годас 0 в условиях санкций склепает убийцу falcon??? Сказочник невменяемый. Но бюджет да, попилят (если найдут, где пилить)

    5
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Некоторым людям разрешили есть ночью
Некоторым людям разрешили есть ночью
130-летнюю бактерию нашли в бутылках из подвала
Фото: International Dairy Journal
Пекинский автозавод представил кроссовер от Xiaomi, анонсированы 300 км/ч
Дизайн машины вполне подстать заявленным характеристикам. Иконка видео
Илон Маск захотел чипировать людей для чтения мыслей
Илон Маск захотел чипировать людей для чтения мыслей
Такого не видели ни на одной планете: внутри Сатурна обнаружили необъяснимые структуры
Такого не видели ни на одной планете: внутри Сатурна обнаружили необъяснимые структуры 333
Зафиксирован масштабный сдвиг на границе ядра Земли
Зафиксирован масштабный сдвиг на границе ядра Земли 295
Почему у дождя есть свой запах, и как он связан с антибиотиками: ученые дали ответ
Почему у дождя есть свой запах, и как он связан с антибиотиками: ученые дали ответ 203
Под такой звездочкой как-то не тянет к романтике. Иконка видео
Ученых поразила черная дыра в 6 500 000 000 раз тяжелее Солнца 153

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 4
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 8
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 20
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 28
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 28
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 39
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 4
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 8
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео