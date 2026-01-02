Baltijas balss logotype
В центре Млечного Пути нашли «планету-изгой» размером с Сатурн 0 148

Техно
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В центре Млечного Пути нашли «планету-изгой» размером с Сатурн
ФОТО: Freepik

«Планету-изгой» размером с Сатурн обнаружили астрономы в центре Млечного Пути.

«Планету-изгой» размером с Сатурн обнаружили астрономы в центре Млечного Пути. Об этом сообщается говорится в научной статье журнала Science.

Уточняется, что она удалена от Земли на 9,9 тысячи световых лет и расположена в созвездии Стрельца. Ее открытие подтвердило, что крупные планеты в очень редких случаях могут выбрасываться из породивших их звездных систем.

Открытие было совершено группой астрономов под руководством директора обсерватории Варшавского университета (Польша) Анджея Удальского в рамках проекта OGLE — в рамках него ученые занимались поиском гравитационных микролинз, порождаемых близлежащими и невидимыми для глаза объектами. Подчеркивается, что астрономы обнаружили сразу несколько крайне тусклых и холодных небесных тел, которые часто называют «планетами-изгоями».

Читайте нас также:
#наука #астрономия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

