А кто их спросит? 76 % жителей Латвии поддерживают запрет социальных сетей детям 1 247

Техно
Дата публикации: 18.08.2025
LETA
А кто их спросит? 76 % жителей Латвии поддерживают запрет социальных сетей детям

Большинство, или 76%, жителей Латвии считают, что необходимо искать решения для ограничения использования социальных сетей детьми и молодёжью, свидетельствуют данные опроса Norstat. Большая часть, или 33% жителей считают, что социальные сети следует полностью запретить детям до 13 лет, что соответствует правилам многих платформ. В свою очередь, 19% считают, что социальные сети следует запретить до 7 лет или пока ребенок не пошел в школу.

В последнее время предложения об ограничении доступа детей и молодёжи к социальным сетям всё чаще обсуждаются в ряде стран мира, учитывая негативные аспекты их чрезмерного использования. Например, во Франции предлагается запретить социальные сети до 15 лет.

"В целом, данные нашего опроса показывают, что 69% жителей Латвии обеспокоены тем, что дети и молодёжь чрезмерно используют социальные сети. Различные исследования также показывают, что время, проводимое за гаджетами, растёт, и вопрос в том, чему именно оно посвящается и насколько осмысленно. Несомненно, социальные сети дают много позитива, но ясно и то, что они подходят не всем возрастным группам, и важно соблюдать возрастные ограничения, установленные самими социальными сетями. Если ответственные учреждения Латвии также считают, что доступ детей к социальным сетям следует ограничить, мы поддержим это и готовы обсудить наиболее эффективные способы реализации", - сказал председатель правления одного из телеоператоров Валдис Ванцович.

"Мы, как общество, до сих пор не хотим полностью осознавать долгосрочное влияние социальных сетей на психическое здоровье детей, подростков и взрослых. Тем временем такие страны, как Франция, Дания и Норвегия, уже вводят существенные ограничения, осознавая, что подростки всё ещё уязвимы и не могут нести полную ответственность за свои действия. Социальные сети могут вызывать у подростков зависимость, снижать концентрацию внимания, способствовать тревожности и сравнению с собой, основываясь на нереалистичных идеях, а также подвергать молодых людей сплетням и критике", - говорит врач-психотерапевт Артурс Миксонс.

Размышляя о возможных решениях, 44% респондентов опроса признали, что важна роль семьи - есть ли в семье чёткие правила и подают ли родители пример. Треть опрошенных, или 36%, считают, что следует установить конкретные ограничения на количество времени, которое можно проводить в социальных сетях в день, а 24% сказали, что доступ к социальным сетям в телефоне следует заблокировать.

"Алгоритмы социальных сетей не предназначены для развития мышления или эмпатии - их задача - удерживать внимание как можно дольше. Телефон, предоставленный "на мгновение", чтобы успокоиться или занять время, пока родитель занят чем-то другим, может стать постоянным, но нездоровым решением для поддержания эмоционального равновесия ребёнка. Важно начать разговор в обществе и в семье о границах и ответственности, чтобы создать детям среду, способствующую их здоровому развитию", - призывает Артурс Миксонс.

#социальные сети #дети
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    18-го августа

    О, прогревочка баранам. По чуть-чуть, потом увеличивая и увеличивая информационный говнобросец по медиа. Чтоб укоренилось в мозгах. А потом накаляй до истеричного крещендо, пока бараны не заблеют-"дааа!!! кау мы жилиии без эгооо!!! детиии в опасностеее!!!". И хрясь-ещё один гестаповский закон. Мля, как я ненавижу массу людей...

    0
    1

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 18
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 17
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 263
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 65
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 45
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 66
Видео