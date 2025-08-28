Baltijas balss logotype
Почему российскую баллистику становится все труднее сбивать: объяснение эксперта

Техно
Дата публикации: 28.08.2025
УНИАН
Почему российскую баллистику становится все труднее сбивать: объяснение эксперта

Россия модифицирует свои баллистические ракеты, они становятся более маневренные, и их труднее сбивать. Об этом в эфире Radio NV сказал основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

"О модификации именно баллистических ракет было несколько разных сообщений из разных источников. Именно это маневрирование на последних участках, траекториях делает их гораздо более сложными для сбивания", - отметил он.

По его словам, для нас самыми сложными с точки зрения сбивания являются баллистические ракеты, в частности сверхзвуковые "Кинжалы", которые на максимальной точке своей траектории имеют высокую скорость.

"Они имеют скорость до 12 махов - 12 скоростей звука (речь идет о скорости, которая в 12 раз превышает скорость звука, или примерно 12 250 км/ч, - УНИАН)", - сказал Нарожный и добавил, что трудно сбивать и "Искандеры", которые летят на скорости 3-4 маха.

Он пояснил, что все эти ракеты имеют ограниченную возможность маневрировать на некоторых участках своей траектории, поэтому враг их модифицирует, делает более сложными для сбивания.

"Сбивать мы их можем исключительно системами Patriot, которые мы сами модифицировать не можем. Мы можем передавать информацию о каких-то модификациях в российских ракетах американскому производителю, а он уже может менять программное обеспечение, модернизировать ракеты, но это не те, которые есть у нас, а которые выходят с конвейера", - отметил Нарожный.

Российский ракетно-дроновой удар по Украине 28 августа

Как сообщал УНИАН, по информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 28 августа Россия нанесла массированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников, ракет воздушного и наземного базирования. В общем враг применил 629 средств воздушного нападения, из них 598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов

Также враг запустил 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей России, 9 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" из Брянской и Воронежской областей России, а также 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области России.

Читайте нас также:
#вооружение #война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Л
    Лёва
    29-го августа

    Враг запустил... Враг... Враг...

    Чей враг? На нас напали? У нас война?

    Пока, что я вижу исключительно латвийские недружественные шаги, заключающиеся в разрыве первыми договоренностей на любые темы. РФ с Латвией ничего не разрывала первой. К тому же полная враждебность к половине собственных жителей. Снесение памятников, переименование улиц и т.п. Враждебное отношение к своему народу- налицо. А врага я не вижу. Соседа вижу.

    А вы разжигаете

    22
    3

Видео